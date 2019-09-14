A101 Aktüel ürünler katoloğu! 19 Eylül Perşembe A101 Aktüel ürünler listesi ve fiyatları yayınlandı!

A101 aktüel kataloğunda bu hafta da indirim fırsatları devam ediyor. Özellikle elektronik ürünlerdeki fırsatlar vatandaşları heyecanlandırıyor. Hem hesaplı hem kaliteli alışveriş sağlayan A101 aktüel ürünlerde bu hafta tekstil ve züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. A101 19 Eylül kataloğında Honor 7s cep telefonu 799 TL, kadife saçaklı halı 50 TL, Hascevher Düdüklü tencere ise 75 TL'den satılıyor. Bu haftanın en dikkat çekici ürünlerinden olan Fantom CC 3500 Cyclone elektrikli süpürge 289 TL ile alıcılarını bekliyor olacak. A101 19 Aktüel ürün kataloğu her hafta olduğu gibi büyük indirimlerle vatandaşları mutlu ediyor.