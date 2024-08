ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Adli tatil, her sene aynı takvime göre yapılıyor.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ıncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Bu yıl adli tatilin sona ereceği tarih 31 Ağustos 2024 olarak belirlenmiştir ve tatil süreci toplamda 43 gün sürecektir. Adli tatil süresince, acil durumlar ve bazı istisnai davalar dışında, yeni dava açılması mümkün değildir.