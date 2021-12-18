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Haberler Yaşam AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı 2022 tablosu yenilendi!
Giriş Tarihi: 18.12.2021 08:33 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 09:24

AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı 2022 tablosu yenilendi!

Geçtiğimiz gün açıklanan yeni asgari ücret zammıyla beraber AGİ tablosu da gündemdeki yerini aldı. Asgari Geçim İndirimi dahil maaş 4250 TL olarak duyurulurken öte yandan "AGİ tablosu (Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklu) ile kim ne kadar, kaç TL maaş alacak?" soruları rakamların netleşmesiyle beraber en çok merak konusu haline gelen başlıkların arasında geldi. Maaşlara yapılan bu tarihi zam kararının ardından vatandaşlar gerek medeni durumuna göre gerekse çocuk sayısına göre farklı alacakları asgari geçim indirimi konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Peki; Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklu AGİ hesaplama tablosu ile Asgari geçim indirimi zammı ne kadar, kaç TL? İşte hesaplama ekranı ve güncel tablo...

AGİ zammı tablosu yenilendi! 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için ne kadar, kaç TL oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Perşembe günü milyonların beklediği Asgari ücret zam oranını açıkladı ve 2022 AGİ tablosu da güncellenmiş oldu. Asgari Geçim İndirimi olarak da bilinen bu ücret çocuk sayısı ve vatandaşların medeni haline göre değişiklik gösterdiğinden "AGİ tablosu (Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklu) ile kim ne kadar, kaç TL maaş alacak?" soruları gündeme taşındı. Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi dahil yeni maaşın 4 bin 250 TL olduğu müjdelenmişti. Peki, 2022 AGİ ne kadar oldu? İşte Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklular için Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu...

AGİ zammı tablosu yenilendi! 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için ne kadar, kaç TL oldu?

EVLİ, ÇOCUKLU 2022 AGİ ZAMLI MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 2022 yılının ilk AGİ'si Şubat ayında maaşlara yansıyor.

Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli oldu.

İşte zamlı AGİ ücretleri;

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AGİ zammı tablosu yenilendi! 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için ne kadar, kaç TL oldu?

AGİ' den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

AGİ zammı tablosu yenilendi! 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için ne kadar, kaç TL oldu?

BEKAR ÇALIŞAN İÇİN AGİ NE KADAR?

AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu.

AGİ zammı tablosu yenilendi! 2022 Asgari Geçim İndirimi AGİ evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için ne kadar, kaç TL oldu?

EVLİ VE EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ KİŞİ İÇİN AGİ NE KADAR?

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL oldu.

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