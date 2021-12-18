AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı 2022 tablosu yenilendi!

Geçtiğimiz gün açıklanan yeni asgari ücret zammıyla beraber AGİ tablosu da gündemdeki yerini aldı. Asgari Geçim İndirimi dahil maaş 4250 TL olarak duyurulurken öte yandan "AGİ tablosu (Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklu) ile kim ne kadar, kaç TL maaş alacak?" soruları rakamların netleşmesiyle beraber en çok merak konusu haline gelen başlıkların arasında geldi. Maaşlara yapılan bu tarihi zam kararının ardından vatandaşlar gerek medeni durumuna göre gerekse çocuk sayısına göre farklı alacakları asgari geçim indirimi konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Peki; Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklu AGİ hesaplama tablosu ile Asgari geçim indirimi zammı ne kadar, kaç TL? İşte hesaplama ekranı ve güncel tablo...