AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı 2022 tablosu yenilendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Perşembe günü milyonların beklediği Asgari ücret zam oranını açıkladı ve 2022 AGİ tablosu da güncellenmiş oldu. Asgari Geçim İndirimi olarak da bilinen bu ücret çocuk sayısı ve vatandaşların medeni haline göre değişiklik gösterdiğinden "AGİ tablosu (Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklu) ile kim ne kadar, kaç TL maaş alacak?" soruları gündeme taşındı. Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi dahil yeni maaşın 4 bin 250 TL olduğu müjdelenmişti. Peki, 2022 AGİ ne kadar oldu? İşte Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklular için Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu...