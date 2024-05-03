Haberler
Yaşam
Aksaray'da korkunç kaza! Yolcu otobüse şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 03.05.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
07:29
Aksaray'da korkunç kaza! Yolcu otobüse şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var
Ankara- Niğde Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 6'sı ağır 34 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.