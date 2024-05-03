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Haberler Yaşam Aksaray'da korkunç kaza! Yolcu otobüse şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 03.05.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 07:29

Aksaray'da korkunç kaza! Yolcu otobüse şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Ankara- Niğde Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 6'sı ağır 34 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Aksaray’da korkunç kaza! Yolcu otobüse şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 02.55 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu'nun Aksaray'a bağlı Alayhan mevkinde meydana geldi.

Aksaray’da korkunç kaza! Yolcu otobüse şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Kilis'ten İstanbul'a giden Hannan Samanoğlu (52) yönetimindeki 79 AF 880 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

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Aksaray’da korkunç kaza! Yolcu otobüse şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, 42 kişinin bulunduğu otobüste, 2 kişi öldü, 6'sı ağır olmak üzere 34 kişi yaralandı.

Aksaray’da korkunç kaza! Yolcu otobüse şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Yaralılardan 24'ü Aksaray'a, diğerleri ise Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Aksaray’da korkunç kaza! Yolcu otobüse şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Tedaviye alınan yaralı yolculardan Bayram Ali Yılmaz, "Otobüs doluydu. Şoför uyudu herhalde, kaza bir anda oldu." dedi.

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