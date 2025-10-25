Haberler
Alkollü İETT şoforü dehşet saçtı: Bariyerlere saplandı, 2 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 25.10.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 10:36
İstanbul Kadıköy'de seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, şoförün 0.42 promil alkollü olduğu belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli şoför gözaltına alındı.