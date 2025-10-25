Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Alkollü İETT şoforü dehşet saçtı: Bariyerlere saplandı, 2 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 25.10.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 10:36

Alkollü İETT şoforü dehşet saçtı: Bariyerlere saplandı, 2 kişi yaralandı!

İstanbul Kadıköy'de seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, şoförün 0.42 promil alkollü olduğu belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli şoför gözaltına alındı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Alkollü İETT şoforü dehşet saçtı: Bariyerlere saplandı, 2 kişi yaralandı!

Kaza, saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Pendik istikametinde meydana geldi.

Alkollü İETT şoforü dehşet saçtı: Bariyerlere saplandı, 2 kişi yaralandı!

İddiaya göre 34 TR 0450 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü, alkollü şekilde direksiyon başına geçerek seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alkollü İETT şoforü dehşet saçtı: Bariyerlere saplandı, 2 kişi yaralandı!

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı.

Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı

Alkollü İETT şoforü dehşet saçtı: Bariyerlere saplandı, 2 kişi yaralandı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alkollü İETT şoforü dehşet saçtı: Bariyerlere saplandı, 2 kişi yaralandı!

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü İETT şoforü dehşet saçtı: Bariyerlere saplandı, 2 kişi yaralandı!

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Alkollü İETT şoforü dehşet saçtı: Bariyerlere saplandı, 2 kişi yaralandı!

Bariyerlere saplanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü İETT şoforü dehşet saçtı: Bariyerlere saplandı, 2 kişi yaralandı!

İETT ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili harekete geçti.

Alkollü İETT şoforü dehşet saçtı: Bariyerlere saplandı, 2 kişi yaralandı!

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli otobüs şoförünü gözaltına alındı.