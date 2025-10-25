Video Yaşam Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı

Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı

25.10.2025 | 09:52

İstanbul Kadıköy'de seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, şoförün 0.42 promil alkollü olduğu belirlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TR 0450 plakalı İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kadıköy’de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı 01:39
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı 25.10.2025 | 09:52
Vatan Caddesi’nde oluşan çukur böyle görüntülendi 02:20
Vatan Caddesi’nde oluşan çukur böyle görüntülendi 25.10.2025 | 09:47
Esra Erol 18 yaşındaki genç kızı istismarcının elinden kurtardı! 01:06
Esra Erol 18 yaşındaki genç kızı istismarcının elinden kurtardı! 24.10.2025 | 21:55
Elazığ’da iki grup arasında kavga kamerada: Masa ve sandalyeler havada uçuştu | Video 01:44
Elazığ’da iki grup arasında kavga kamerada: Masa ve sandalyeler havada uçuştu | Video 24.10.2025 | 16:56
Lodos nedeniyle düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 00:22
Lodos nedeniyle düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 24.10.2025 | 16:11
Sakarya’da 551 polisin katılımı ile 27 adrese baskın: 33 şahıs yakalandı | Video 02:21
Sakarya’da 551 polisin katılımı ile 27 adrese baskın: 33 şahıs yakalandı | Video 24.10.2025 | 14:53
Köpek dehşetinin mağduru motokurye dehşet anlarını anlattı | Video 06:58
Köpek dehşetinin mağduru motokurye dehşet anlarını anlattı | Video 24.10.2025 | 13:46
Geri manevra yaparken yayayı böyle yere serdi: Görünmez kaza kamerada | Video 00:32
Geri manevra yaparken yayayı böyle yere serdi: Görünmez kaza kamerada | Video 24.10.2025 | 13:46
Sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüs, yayaya çarptı; kaza kamerada | Video 00:38
Sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüs, yayaya çarptı; kaza kamerada | Video 24.10.2025 | 12:01
Maltepe’de trafik polisi hayat kurtardı: Kalp krizi geçiren yaşlı adam suni teneffüsle hayata döndü | Video 02:29
Maltepe'de trafik polisi hayat kurtardı: Kalp krizi geçiren yaşlı adam suni teneffüsle hayata döndü | Video 24.10.2025 | 11:39
Foça’da yaşanan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:28
Foça'da yaşanan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.10.2025 | 11:39
Manavgat’ta 19 adrese eş zamanlı baskın: 6 gözaltı | Video 01:15
Manavgat'ta 19 adrese eş zamanlı baskın: 6 gözaltı | Video 24.10.2025 | 11:12
Sancaktepe’de otomobil tıra arkadan çarptı: Sürücü sıkışarak yaralandı | Video 03:17
Sancaktepe'de otomobil tıra arkadan çarptı: Sürücü sıkışarak yaralandı | Video 24.10.2025 | 10:07
Son Dakika: Yolyemezler Çetesi’ne ’yasadışı bahis’ operasyonu: 38 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:47
Son Dakika: Yolyemezler Çetesi'ne 'yasadışı bahis' operasyonu: 38 şüpheli gözaltına alındı | Video 24.10.2025 | 09:53
Karaman’da 71 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 00:46
Karaman’da 71 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 24.10.2025 | 09:34
Duvarla örülen gizli bölmedeki dolaptan aranması bulunan 2 şahıs çıktı | Video 00:37
Duvarla örülen gizli bölmedeki dolaptan aranması bulunan 2 şahıs çıktı | Video 24.10.2025 | 09:14
Çorum’da acı olay: Bariyerlere çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti | Video 01:02
Çorum'da acı olay: Bariyerlere çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti | Video 24.10.2025 | 08:55
Huzur-Asayiş’ uygulamasında bin 25 şahıs sorgulandı: Aranan 6 şahıs yakalandı | Video 00:40
Huzur-Asayiş’ uygulamasında bin 25 şahıs sorgulandı: Aranan 6 şahıs yakalandı | Video 24.10.2025 | 08:25
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının o soruya verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı bile şaşırttı: Çok ilginç! 01:51
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının o soruya verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı bile şaşırttı: Çok ilginç! 23.10.2025 | 22:44
Antalya’da sağanak sonrası çöken yola araç düştü | Video 00:13
Antalya’da sağanak sonrası çöken yola araç düştü | Video 23.10.2025 | 16:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY