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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI SON DAKİKA! 27 Eylül 2022 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.09.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 09:45

ALTIN FİYATLARI CANLI SON DAKİKA! 27 Eylül 2022 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Kapalıçarşı'da haftanın ikinci günü altın fiyatları son dakika hareketliliği gözlemleniyor. Alım satım ve kar amaçlı yatırım yapmak isteyen vatandaşlar canlı altın fiyatları sorgulaması yapıyor. En son gram altın 967 lira seviyesinde işlem gördü. 22 ayar bilezik fiyatı ise 895 TL'den güne başladı. Altın kurunda canlı grafik sürekli olarak güncelleniyor. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Eylül 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL, altın düştü mü, yükseldi mi? İşte canlı rakamlar

ALTIN FİYATLARI CANLI SON DAKİKA! 27 Eylül 2022 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerden itibaren düşüş yaşayan altın fiyatlarında sabah saatlerinden itibaren aşağı yönlü ivmesini kaybetmiyor. Altın fiyatları, sabahın erken saatlerinden itibaren birçok altın yatırımcısı tarafından sorgulanmaya başladı. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Eylül 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları son durum

ALTIN FİYATLARI CANLI SON DAKİKA! 27 Eylül 2022 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.205,00

SATIŞ: 3.280,00

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CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.609,00

6.709,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI SON DAKİKA! 27 Eylül 2022 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.607,00

SATIŞ: 1.635,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 967,01

SATIŞ: 967,17

ALTIN FİYATLARI CANLI SON DAKİKA! 27 Eylül 2022 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.410,00

SATIŞ: 6.519,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 895,42

SATIŞ: 930,02

ATA ALTIN FİYATI

6.588,00

6.703,00

ALTIN FİYATLARI CANLI SON DAKİKA! 27 Eylül 2022 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

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