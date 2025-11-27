Altın fiyatları canlı takip 27 Kasım 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Kasım ayının son işlem günlerinde altın piyasalarındaki hareketlilik yeniden öne çıktı. Son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL sorularına yol açtı. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile 27 Kasım 2025 Perşembe sabahına ait güncel alış satış rakamları;