Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Altın fiyatları canlı takip 27 Kasım 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.11.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 06:48

Altın fiyatları canlı takip 27 Kasım 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Haftanın sonuna yaklaşırken altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Son günlerde yeniden hareketli bir seyir izleyen piyasalarla ilgili olarak bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL soruları yanıt arıyor. İşte 27 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel alış satış verileri.

Altın fiyatları canlı takip 27 Kasım 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Kasım ayının son işlem günlerinde altın piyasalarındaki hareketlilik yeniden öne çıktı. Son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL sorularına yol açtı. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile 27 Kasım 2025 Perşembe sabahına ait güncel alış satış rakamları;

Altın fiyatları canlı takip 27 Kasım 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI - 27 KASIM 2025

25 Kasım 2025 Salı gününe ilişkin verilerle, saat 07:00 itibarıyla gram altının alış ve satış fiyatları şu şekildedir:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları canlı takip 27 Kasım 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.662,14
SATIŞ: 5.662,85

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Altın fiyatları canlı takip 27 Kasım 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 9.391,00
SATIŞ: 9.473,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 5.241,01

Satış: 5.484,72

Altın fiyatları canlı takip 27 Kasım 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 38.313,00
SATIŞ: 38.893,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 37.450,00

Satış: 37.742,00

Altın fiyatları canlı takip 27 Kasım 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.148,11 dolar
SATIŞ: 4.148,59 dolar

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.783,00

Satış: 18.946,00