Altın fiyatları hafta ortasında yükselişte! 29 Aralık 2021 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi gelirken altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Döviz kuru karşısında en karlı yatırım olarak görülen gram altın en son 690 liradan işlem gördü. Son olarak çeyrek altın fiyatının da 1.119 lira seviyelerine düşmesi piyasaları oldukça hareketlendirmişti. Anlık ve güncel canlı rakamları takip edebilmek mümkün. Peki altın fiyatları ne kadar? 29 Aralık bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son durum