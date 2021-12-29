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Haberler Yaşam Altın fiyatları hafta ortasında yükselişte! 29 Aralık 2021 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 29.12.2021 06:42 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 07:19

Altın fiyatları hafta ortasında yükselişte! 29 Aralık 2021 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi gelirken altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Döviz kuru karşısında en karlı yatırım olarak görülen gram altın en son 690 liradan işlem gördü. Son olarak çeyrek altın fiyatının da 1.119 lira seviyelerine düşmesi piyasaları oldukça hareketlendirmişti. Anlık ve güncel canlı rakamları takip edebilmek mümkün. Peki altın fiyatları ne kadar? 29 Aralık bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son durum

Altın fiyatları hafta ortasında yükselişte! 29 Aralık 2021 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika… Haftanın ortasında anlık iniş çıkış grafiği gözlemlenen altın fiyatları ne kadar olduğu merak ediliyor. Son günlerde gram altın fiyatının düşmesi piyasaları hareketlendirmişti. Geçtiğimiz gün cumhuriyet altın 4 bin lira civarında iken yarım altın 2 bin lira civarında seyrediyor. Geçen hafta zirve seviyesine göre yüzde 44 değer kaybeden altın gram fiyatı hareketli seyrini sürdürüyor. Peki 29 Aralık 2021 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı son dakika altın fiyatları…

Altın fiyatları hafta ortasında yükselişte! 29 Aralık 2021 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.485,12

SATIŞ: 4.578,44

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.636,00

SATIŞ: 4.775,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 631,62

SATIŞ: 631,62

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Altın fiyatları hafta ortasında yükselişte! 29 Aralık 2021 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 4.652,00

SATIŞ: 4.722,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.239,00

SATIŞ: 2.340,00

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Altın fiyatları hafta ortasında yükselişte! 29 Aralık 2021 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.119,00

SATIŞ: 1.168,00

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 690,22

SATIŞ: 690,44

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Altın fiyatları hafta ortasında yükselişte! 29 Aralık 2021 bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
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