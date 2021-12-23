CANLI - Altın fiyatlarında flaş hareket! 23 Aralık 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi yoksa yükselecek mi?

Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamları ile gün içerisinde binlerce vatandaşın yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Hafta başından bu yana grafiğinde büyük bir düşüşe imza atan altının gram fiyatı adeta yüzde 40'a varan bir erime yaşadı. Şimdi ise piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "23 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Bu sabah saatlerinde kapalıçarşıdan gelen verilere göre altının gram fiyatı 710 TL olarak kaydedildi. Peki, Altın fiyatları ne oldu, düşmeye devam edecek mi yoksa yükselecek mi? İşte son dakika gelişmeleri...