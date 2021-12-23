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Haberler Yaşam CANLI - Altın fiyatlarında flaş hareket! 23 Aralık 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi yoksa yükselecek mi?
Giriş Tarihi: 23.12.2021 06:25 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 07:27

CANLI - Altın fiyatlarında flaş hareket! 23 Aralık 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi yoksa yükselecek mi?

Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamları ile gün içerisinde binlerce vatandaşın yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Hafta başından bu yana grafiğinde büyük bir düşüşe imza atan altının gram fiyatı adeta yüzde 40'a varan bir erime yaşadı. Şimdi ise piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "23 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Bu sabah saatlerinde kapalıçarşıdan gelen verilere göre altının gram fiyatı 710 TL olarak kaydedildi. Peki, Altın fiyatları ne oldu, düşmeye devam edecek mi yoksa yükselecek mi? İşte son dakika gelişmeleri...

Altın fiyatlarında flaş hareket! 23 Aralık 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi yoksa yükselecek mi?

Son dakika haberi... Son dönemde yaşadığı düşüşle gündeme gelen yatırım aracı altın fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Gram 710 ve çeyrek fiyatı ise 1129 TL'ye kadar düşüş yaşayan altının önümüzdeki günlerde izleyeceği yön merak konusu haline gelirken vatandaşlar gözünü canlı takip ekranına çevirdi. "23 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları ise bu noktada yanıt arıyor. İşte altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamlar...

Altın fiyatlarında flaş hareket! 23 Aralık 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi yoksa yükselecek mi?

23 ARALIK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Gün içinde canlı rakamları merak edenler 'A Para Altın Fiyatları' aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Her gün anlık olarak değişen canlı rakamlar alış ve satış fiyatları aşağıda yer alıyor;

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.654,95

SATIŞ:4.762,66

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Altın fiyatlarında flaş hareket! 23 Aralık 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi yoksa yükselecek mi?

ATA ALTIN

ALIŞ: 4.817,00

SATIŞ: 4.938,00

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Altın fiyatlarında flaş hareket! 23 Aralık 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi yoksa yükselecek mi?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 653,93

SATIŞ: 687,22

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Altın fiyatlarında flaş hareket! 23 Aralık 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi yoksa yükselecek mi?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.163,00

SATIŞ: 1.208,00

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