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Haberler Yaşam Altının gram fiyatı 1000 TL'ye merdiven dayadı! 18 Aralık 2021 tam,  yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.12.2021 07:19 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 07:20

Altının gram fiyatı 1000 TL'ye merdiven dayadı! 18 Aralık 2021 tam,  yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları artık kritik virajı aştı. Geçtiğimiz hafta içinde de rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı bu sabah saatlerinde gelen veriler ışığında 953 TL olarak kaydedildi. Hal böyleyken ise bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren ve piyasaları yakından takip eden vatandaşlar canlı ve güncel rakamları takip ediyor. Bu noktada ise 18 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusu araştırma konusu haline gleiyor. İşte altın fiyatları son dakika güncel rakamlar...

Altının gram fiyatı 1000 TL’ye merdiven dayadı! 18 Aralık 2021 tam,  yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altının gram fiyatı 1000 TL'ye merdiven dayadı. Grafiğinde çok ciddi bir yükseliş hareketi gösteren altının bu yönlü yükselişi piyasaların öne çıkan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Öte yandan 18 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Bu sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen bilgilere göre altının gramı 953 TL'den işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 1000 TL’ye merdiven dayadı! 18 Aralık 2021 tam,  yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 816,07

SATIŞ: 847,63

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Altının gram fiyatı 1000 TL’ye merdiven dayadı! 18 Aralık 2021 tam,  yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.717,15

SATIŞ: 5.833,87

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Altının gram fiyatı 1000 TL’ye merdiven dayadı! 18 Aralık 2021 tam,  yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.925,00

SATIŞ: 6.015,00

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Altının gram fiyatı 1000 TL’ye merdiven dayadı! 18 Aralık 2021 tam,  yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.439,00

SATIŞ: 1.478,00

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