Altının gram fiyatı 1000 TL’ye merdiven dayadı! 18 Aralık 2021 tam,  yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları artık kritik virajı aştı. Geçtiğimiz hafta içinde de rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı bu sabah saatlerinde gelen veriler ışığında 953 TL olarak kaydedildi. Hal böyleyken ise bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren ve piyasaları yakından takip eden vatandaşlar canlı ve güncel rakamları takip ediyor. Bu noktada ise 18 Aralık 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusu araştırma konusu haline gleiyor. İşte altın fiyatları son dakika güncel rakamlar...