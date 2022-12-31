Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2022 Cumartesi günü başladı. Noter huzurunda ve canlı yayında düzenlenen çekiliş ile beraber kazandıran numaralar tek tek açıklanıyor. Çekilişin ardından biletlerine büyük ikramiye çıkmayan vatandaşlar, gözlerini amorti rakamlarına çevirecek. Hal böyleyken Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinen amorti sorgulama ekranı şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti sorgulama nasıl yapılır, sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Milli Piyango amorti rakamı!