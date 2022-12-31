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Haberler Yaşam Milli Piyango amorti sorgulama 2023 || Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti numaraları TIKLA SORGULA ekranı
Giriş Tarihi: 31.12.2022 18:43 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 18:46

Milli Piyango amorti sorgulama 2023 || Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti numaraları TIKLA SORGULA ekranı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2022 Cumartesi günü başladı. Noter huzurunda ve canlı yayında düzenlenen çekiliş ile beraber kazandıran numaralar tek tek açıklanıyor. Çekilişin ardından biletlerine büyük ikramiye çıkmayan vatandaşlar, gözlerini amorti rakamlarına çevirecek. Hal böyleyken Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinen amorti sorgulama ekranı şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti sorgulama nasıl yapılır, sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Milli Piyango amorti rakamı!

Milli Piyango amorti sorgulama 2023 || Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti numaraları TIKLA SORGULA ekranı

Milli Piyango amorti çıkan rakamlar bilet sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. 2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık saat 12.30'da başladı. Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı çekiliş tüm hızıyla devam ederken "Milli Piyango amorti sorgulama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aranıyor. Amorti sorgulama ekranı ile amorti çıkan rakamlar bu yıl da sabah.com.tr'de olacak. Bu başlık altından; Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti çıkan rakamlar 2023 bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Milli Piyango amorti sorgulama 2023 || Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti numaraları TIKLA SORGULA ekranı

AMORTİ ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

200.000.000 TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar akşam saatlerinde netlik kazanacak. 200 milyon TL'lik büyük ikramiye saat 23.15-23.30 arası düzenlenen çekilişle birlikte sahibini veya sahiplerini bulacak.

Amorti kazanan biletler de bu çekilişle birlikte belli olacak.

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Milli Piyango amorti sorgulama 2023 || Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti numaraları TIKLA SORGULA ekranı

AMORTİ NEDİR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Milli Piyango çekilişlerinde amorti, biletin son rakamına göre verilen ikramiye türünün adıdır. Yılbaşı çekilişinin akabinde, amorti rakamı olarak 2 ayrı rakam çekilir.

Biletinizin son rakamında bu iki rakamdan birini tutturmanız halinde amorti kazanmış olursunuz. Amorti miktarı ise bilet fiyatınız kadardır.

Yani amorti çıkan bilet çeyrek biletse 50 TL, yarım bilet ise 100 TL, tam bilet ise 200 TL'dir. Amorti tutturmanız halinde bu ücreti, yani bilet fiyatını geri alırsınız.

Milli Piyango amorti sorgulama 2023 || Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti numaraları TIKLA SORGULA ekranı

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık saat 12.30'da başladı. Amorti kazanan numaralar henüz belli olmadı. Amorti çekilişi saat 23.15'te başlayacak.

Milli Piyango amorti sorgulama 2023 || Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti numaraları TIKLA SORGULA ekranı

AMORTİ SORGULAMA 2023 NASIL YAPILIR?

Her yıl olduğu gibi bu sene de Milli Piyango 2023 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları sabah.com.tr'den takip edilecek. Çekilişin başladığı andan bitişine kadar ki bütün rakamlar sayfamızda olacak.

Amorti Numarası Sorgulama işlemini Amorti Sorgulama 2023 sayfamız üzerinden yapabilirsiniz.

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