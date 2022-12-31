AMORTİ NEDİR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Milli Piyango çekilişlerinde amorti, biletin son rakamına göre verilen ikramiye türünün adıdır. Yılbaşı çekilişinin akabinde, amorti rakamı olarak 2 ayrı rakam çekilir.

Biletinizin son rakamında bu iki rakamdan birini tutturmanız halinde amorti kazanmış olursunuz. Amorti miktarı ise bilet fiyatınız kadardır.

Yani amorti çıkan bilet çeyrek biletse 50 TL, yarım bilet ise 100 TL, tam bilet ise 200 TL'dir. Amorti tutturmanız halinde bu ücreti, yani bilet fiyatını geri alırsınız.