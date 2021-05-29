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Haberler Yaşam Anlık altın fiyatları 29 Mayıs son dakika gelişmeleri: 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?
Giriş Tarihi: 29.05.2021 18:00 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 19:43

Anlık 29 Mayıs gelişmeleri: 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Serbest piyasalardan gelen gelişmeleriyle binlerce yatırımcının gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde grafiğindeki yükselişle beraber sarı metalin gram fiyatı 500 TL'nin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Fiyatlardaki artış nedeniyle özellikle yatırımlarını bu yönde değerlendiren binlerce vatandaş "Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İşte 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Güncel altın fiyatları 29 Mayıs son dakika gelişmeleri: 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son dönemin en yüksek seviyelerinde seyreden altının bugün gelen verilere göre gram fiyatı 524 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 838 TL'den işlem görüyor. Bu kapsamda "29 Mayıs 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları da gündeme taşındı. Yatırımcılar altının ilerleyen süreçteki seyrini merak ediyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar…

Güncel altın fiyatları 29 Mayıs son dakika gelişmeleri: 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 469,79

SATIŞ: 501,96

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Güncel altın fiyatları 29 Mayıs son dakika gelişmeleri: 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.450,00

SATIŞ: 3.502,00

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Güncel altın fiyatları 29 Mayıs son dakika gelişmeleri: 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.421,00

SATIŞ: 3.530,00

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Güncel altın fiyatları 29 Mayıs son dakika gelişmeleri: 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.666,00

SATIŞ: 1.727,00

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