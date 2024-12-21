Antalya’da sağanak yağış sele neden oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

"BÖYLE HİZMET OLMAZ"

D400 yolu kenarında bulunan sulama kanalının taşması sebebiyle biriken su Sorgun Bulvarı'nda iş yerlerini sular altında bıraktı. Yaklaşık 3 ay önce UKOME kararı gereğince Sorgun Bulvarı'nda kontrolsüz kavşağın kapatılmasıyla Bahçelievler Mahallesi tarafına geçemeyen ve iş yerinin su altında kalmasına ilişkin, market sahibi Arife Aydemir, "Bu yapılan hizmet değil, böyle hizmet olmaz. Bu bize işkence. Ekmek teknem su altında kaldı. Burada hizmet diye kavşağı kapattılar. Su diğer tarafa geçemiyor. Yolun diğer tarafında hiçbir şey yok ama bizim bu tarafta su iş yerimize girdi" dedi.