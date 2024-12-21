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Antalya'da sağanak yağış sele neden oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı
Giriş Tarihi: 21.12.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
20:29
Antalya'da sağanak yağış sele neden oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Göle dönen yollarda araçlarında mahsur kalanlar, iş makineleriyle kurtarıldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta mahsur kalan 236 kişinin ekiplerin çalışması sonucunda güvenli alanlara tahliye edildiğini bildirdi.