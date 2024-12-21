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Haberler Yaşam Antalya'da sağanak yağış sele neden oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı
Giriş Tarihi: 21.12.2024 20:29 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 20:29

Antalya'da sağanak yağış sele neden oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Göle dönen yollarda araçlarında mahsur kalanlar, iş makineleriyle kurtarıldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta mahsur kalan 236 kişinin ekiplerin çalışması sonucunda güvenli alanlara tahliye edildiğini bildirdi.

Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da sağanak yağış sele neden oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yağış, tarihi Side Antik Kenti'ni de olumsuz etkiledi. Tyche Tapınağı başta olmak üzere antik kentteki tarihi yapıların bulunduğu bölüm, yağmur sularıyla doldu.

Antalya’da sağanak yağış sele neden oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

Manavgat'ta öğleden sonra başlayıp, 2 saat devam eden şiddetli yağışla birçok mahallede ev ve iş yerlerini su bastı. Sokak ve caddelerde oluşan su birikintileri sebebiyle araçlar ilerleyemedi. Çakal Deresi mevkisinde su birikmesi sebebiyle D400 yolu Antalya istikametinde ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçlar trafik ekipleri tarafından Side'ye yönlendirildi.

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Antalya’da sağanak yağış sele neden oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

"BÖYLE HİZMET OLMAZ"

D400 yolu kenarında bulunan sulama kanalının taşması sebebiyle biriken su Sorgun Bulvarı'nda iş yerlerini sular altında bıraktı. Yaklaşık 3 ay önce UKOME kararı gereğince Sorgun Bulvarı'nda kontrolsüz kavşağın kapatılmasıyla Bahçelievler Mahallesi tarafına geçemeyen ve iş yerinin su altında kalmasına ilişkin, market sahibi Arife Aydemir, "Bu yapılan hizmet değil, böyle hizmet olmaz. Bu bize işkence. Ekmek teknem su altında kaldı. Burada hizmet diye kavşağı kapattılar. Su diğer tarafa geçemiyor. Yolun diğer tarafında hiçbir şey yok ama bizim bu tarafta su iş yerimize girdi" dedi.

Antalya’da sağanak yağış sele neden oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

Bir başka market sahibi de "Aramadığımız yer kalmadı. İtfaiyeyi aradığımız zaman bize 'Manavgat göçtü' diyorlar" diye konuştu.

Çok sayıda aracın mahsur kaldığı Sorgun Bulvarı'nda, bölge halkı biriken suyun akışını sağlamak için refüjü kırmaya çalıştı.

Antalya’da sağanak yağış sele neden oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

ALANYA'DA YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Alanya ilçesinde ise aşırı yağış nedeniyle yollarda biriken su özellikle Konaklı ve Payallar mahallelerinde araç trafiğini durma noktasına getirdi. Çeşitli bölgelerde araçların su birikintisinde mahsur kaldığı görüldü. Sürücüler yol üzerindeki su birikintileri nedeniyle araçlarıyla kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

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