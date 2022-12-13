YARIN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 14 Aralık Çarşamba Antalya’da yarın okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Antalya'da yarın okullar tatil mi sorusu şehirde yaşayan tüm öğrenciler tarafından araştırılıyor. Hava durumuna bağlı olarak oluşabilecek tehlikelerden halkın etkilenmemesini sağlayacak önlemler alınmaya devam ediyor. 14 Aralık yarın Antalya'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil oldu sorusu yanıt arıyor. Şehrin bazı bölgelerinde gerekli tedbirler alınıyor. Manavgat, Serik, İbradi, Kumluca ve Finike'de okullar tatil mi merak konusu. Peki, Antalya'da yarın okul var mı, tatil mi? İşte, yanıtlar…