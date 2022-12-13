YARIN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 14 Aralık Çarşamba Antalya’da yarın okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Sel haberleri gündemde yer almaya devam ediyor. Doğal afetten etkilenen şehir için Antalya'da yarın okullar tatil mi sorusu yanıt aramaya başladı. Manavgat, Serik, İbradi, Kumluca ve Finike ilçelerinde sorgulanan 14 Aralık Çarşamba Antalya okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi soruları şehrin sakinleri tarafından araştırılıyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Antalya Valiliği duyurularına odaklandı. Peki, Antalya'da yarın okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? İşte, tüm detaylar…