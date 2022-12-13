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Haberler Yaşam YARIN ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 14 Aralık Çarşamba Antalya’da yarın okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 18:22 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 18:22

YARIN ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 14 Aralık Çarşamba Antalya’da yarın okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Sel haberleri gündemde yer almaya devam ediyor. Doğal afetten etkilenen şehir için Antalya'da yarın okullar tatil mi sorusu yanıt aramaya başladı. Manavgat, Serik, İbradi, Kumluca ve Finike ilçelerinde sorgulanan 14 Aralık Çarşamba Antalya okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi soruları şehrin sakinleri tarafından araştırılıyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Antalya Valiliği duyurularına odaklandı. Peki, Antalya'da yarın okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? İşte, tüm detaylar…

YARIN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 14 Aralık Çarşamba Antalya’da yarın okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Antalya'da yarın okullar tatil mi sorusu şehirde yaşayan tüm öğrenciler tarafından araştırılıyor. Hava durumuna bağlı olarak oluşabilecek tehlikelerden halkın etkilenmemesini sağlayacak önlemler alınmaya devam ediyor. 14 Aralık yarın Antalya'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil oldu sorusu yanıt arıyor. Şehrin bazı bölgelerinde gerekli tedbirler alınıyor. Manavgat, Serik, İbradi, Kumluca ve Finike'de okullar tatil mi merak konusu. Peki, Antalya'da yarın okul var mı, tatil mi? İşte, yanıtlar…

YARIN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 14 Aralık Çarşamba Antalya’da yarın okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

ANTALYA'DA BAZI İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

14 Aralık tarihinde Antalya'da okulların tatil olacağına yönelik Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Manavgat, Serik ve İbradı İlçelerimizde beklenen şiddetli sağanak yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda, 14/12/2022 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir." denildi.

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YARIN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 14 Aralık Çarşamba Antalya’da yarın okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kumluca'da dün öğleden sonra başlayan ve aralıklı bir şekilde devam eden sağanak yağış sonrası dereler taştı. Sular ilçenin merkezine geldi ve sele yol açtı.

Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili Tekin Erdenir, sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

YARIN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 14 Aralık Çarşamba Antalya’da yarın okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığı'nda kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.

Kumluca Belediye Başkanı sosyal medya üzerinden

"Kumluca felaketi yaşıyor.

Merkezdeki bütün köprülerin yıkılmasından dolayı yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumlucamıza geçmiş olsun." Açıklamalarında bulundu.

YARIN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 14 Aralık Çarşamba Antalya’da yarın okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Öte yandan, Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

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