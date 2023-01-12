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Arkadaş cinayetinde kan donduran itiraf: 'Motosikleti hızlı kullanıyorsun' diyince...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 10:05
Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
10:48
Arkadaş cinayetinde kan donduran itiraf: 'Motosikleti hızlı kullanıyorsun' diyince...
Kan donduran olay 9 Ocak günü Adana'da yaşanmıştı. Aynı mahalleden arkadaş olan Mazlum Atay ve Bilal Altunkaynak sokak ortasında tartıştı. Altunkaynak, tartışmanın ardından evine gidip silahını alarak, arkadaşı Atay'ı sokak ortasında öldürmüştü. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Altunkaynak, ifadesinde kan donduran bir itirafta bulundu. İşte o itiraf...