Arkadaş cinayetinde kan donduran itiraf: ’Motosikleti hızlı kullanıyorsun’ diyince...

Atay'ı görür görmez tabancayla kurşun yağdıran Altunkaynak, daha sonra kaçtı. Sağ kasık ve sol dizine kurşun isabet eden Atay, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan Altunkaynak'ı yakalamak için çalışma başlattı.

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