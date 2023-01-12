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Haberler Yaşam Arkadaş cinayetinde kan donduran itiraf: 'Motosikleti hızlı kullanıyorsun' diyince...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 10:48

Arkadaş cinayetinde kan donduran itiraf: 'Motosikleti hızlı kullanıyorsun' diyince...

Kan donduran olay 9 Ocak günü Adana'da yaşanmıştı. Aynı mahalleden arkadaş olan Mazlum Atay ve Bilal Altunkaynak sokak ortasında tartıştı. Altunkaynak, tartışmanın ardından evine gidip silahını alarak, arkadaşı Atay'ı sokak ortasında öldürmüştü. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Altunkaynak, ifadesinde kan donduran bir itirafta bulundu. İşte o itiraf...

Arkadaş cinayetinde kan donduran itiraf: ’Motosikleti hızlı kullanıyorsun’ diyince...

Olay, 9 Ocak günü saat 18.30 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahalleden arkadaş olan Mazlum Atay ve Bilal Altunkaynak, sokak ortasında tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından motosikletiyle evine dönen Altunkaynak, ruhsatsız tabancasını alarak Atay'la kavga ettiği sokağa döndü.

Arkadaş cinayetinde kan donduran itiraf: ’Motosikleti hızlı kullanıyorsun’ diyince...

Atay'ı görür görmez tabancayla kurşun yağdıran Altunkaynak, daha sonra kaçtı. Sağ kasık ve sol dizine kurşun isabet eden Atay, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan Altunkaynak'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da korkunç cinayet kamerada! 'Motosikleti hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' deyip öldürdü | Video

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Arkadaş cinayetinde kan donduran itiraf: ’Motosikleti hızlı kullanıyorsun’ diyince...

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yakın kameraların kayıtlarını inceledikten sonra kaçan Bilal Altunkaynak'ın arkadaşının, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde saklandığını tespit etti. Şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Arkadaş cinayetinde kan donduran itiraf: ’Motosikleti hızlı kullanıyorsun’ diyince...

'HIZLI KULLANIYORSUN, YAVAŞ SÜR'

Gözaltına alınan Altunkaynak'ın, emniyetteki ifadesinde, "Motosikletle sokaktan geçtiğim sırada Mazlum beni durdurdu. 'Hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' dedi ve küfredip tokat attı. Ben de eve gidip silahı aldım ve onu vurdum" dediği öğrenildi.

Arkadaş cinayetinde kan donduran itiraf: ’Motosikleti hızlı kullanıyorsun’ diyince...

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Altunkaynak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mazlum Atay'ın tabancayla vurulduktan sonra yere düştüğü anlar yer aldı.

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