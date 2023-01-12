Adana'da korkunç cinayet kamerada! 'Motosikleti hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' deyip öldürdü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:08
Aylık 4 bin 500 TL kira istenen harabe ev fiyatıyla hayrete düşürdü | Video 12.01.2023 | 11:00
00:58
Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı | Video 12.01.2023 | 10:56
03:27
00:23
Telefon kapkaççısı yakalandı | Video 12.01.2023 | 09:36
05:02
Bapir-i Kal Türbesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu | Video 12.01.2023 | 09:41
02:16
04:58
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Ocak 2023 Perşembe atv izle! | Video 12.01.2023 | 10:17
03:32
Husumetli grupların silahlı kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 12.01.2023 | 09:41
00:48
05:42
Rüyasında 'mezar' gördüğü arazide, izin alıp kazı çalışması başlattı | Video 12.01.2023 | 09:42
02:20
'Sakin Şehir' Şavşat'tan kartpostallık kar manzaraları | Video 12.01.2023 | 09:10
01:06
01:33
Bursa'da 7 katlı otoparkta çıkan yangında 3 araç kül oldu | Video 12.01.2023 | 08:41
01:27
Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı | Video 12.01.2023 | 08:42
03:20
01:09
İzmir'de kuyumcu soygunu: 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı | Video 12.01.2023 | 08:41
00:56
Sakar damat kayınpederini hastanelik ediyordu | Video 12.01.2023 | 00:37
01:21
Popocatepetl Yanardağı’nda 3 patlama | Video 11.01.2023 | 23:03
01:28
Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı | Video 11.01.2023 | 22:48
00:22
Yozgat’ta kış uykusuna yatmayan ayı ilçeye indi | Video 11.01.2023 | 21:14
Adana’da 'motosikleti hızlı kullanma' yüzünden çıkan tartışma sonrası meydana gelen cinayet güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken, şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı.
Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde yakın kameralarını inceledikten sonra kaçan şüphelinin, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etti. Şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinde "Motosikletle sokaktan geçtiğim sırada Mazlum beni durdurdu 'Hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' deyip tokat attı. Ben de eve gidip aldığım silahla onu vurdum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.