Video Yaşam Adana'da korkunç cinayet kamerada! 'Motosikleti hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' deyip öldürdü | Video
Adana'da korkunç cinayet kamerada! 'Motosikleti hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' deyip öldürdü | Video

Adana'da korkunç cinayet kamerada! 'Motosikleti hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' deyip öldürdü | Video

12.01.2023 | 10:02

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Adana’da 'motosikleti hızlı kullanma' yüzünden çıkan tartışma sonrası meydana gelen cinayet güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken, şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

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Olay, 9 Ocak'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahalleden arkadaş olan Mazlum Atay (27) ve Bilal A. (20) sokak ortasında tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından motosikletiyle evine dönen Bilal A., ruhsatsız tabancasını alarak Atay'la kavga ettiği sokağa döndü. Atay'ı görür görmez ona tabancayla kurşun yağdıran Bilal A., daha sonra kaçtı. Sağ kasık ve sol dizine kurşun isabet eden Atay, kanlar içinde yere yığıldı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde yakın kameralarını inceledikten sonra kaçan şüphelinin, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etti. Şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinde "Motosikletle sokaktan geçtiğim sırada Mazlum beni durdurdu 'Hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' deyip tokat attı. Ben de eve gidip aldığım silahla onu vurdum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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