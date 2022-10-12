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Haberler Yaşam Asgari ücret zammı hakkında Bakan Bilgin’den açıklama! Ocak 2023 brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 12.10.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 15:48

Asgari ücret zammı hakkında Bakan Bilgin’den açıklama! Ocak 2023 brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı 2023 için değerlendirilmeye başladı. Temmuz ayında ara zam alan asgari ücret bu kez yeni yıl için hesaplanacak. Milyonlarca vatandaş sorgulamalara başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ile belirlenecek zam oranı şimdiden enflasyon oranları ile birlikte değerlendirilmeye başladı. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar konuyla ilgili belirleyici oluyor. Peki, ocak zammı ile yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son açıklamalar ile brüt ve net güncel rakamlar…

Asgari ücret zammı hakkında Bakan Bilgin’den açıklama! Ocak 2023 brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak?

Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak sorusu temmuz zammı ardından ocak ayı için sorgulanmaya başladı. Bakan Bilgin önderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın değerlendirildiği asgari ücrete zam oranı enflasyonla mücadele kapsamında düşünülüyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar konuyla ilgili belirleyici oldu. Asgari ücret zammı 2023 Ocak arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, son durum…

Asgari ücret zammı hakkında Bakan Bilgin’den açıklama! Ocak 2023 brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DAKİKA: "EN UYGUN RAKAMA ÇIKACAK"

Asgari ücret ocak zammı için Başkan Erdoğan'dan gelen son dakika açıklaması şöyle:

"Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık ve bütün hazırlıklarımızla beraber, elhamdülillah, milletimize doğal gazını da kömürünü de her şeyini hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda, daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğal gazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içerisindeyiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum: AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez.

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Asgari ücret zammı hakkında Bakan Bilgin’den açıklama! Ocak 2023 brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak?

Zulmedilmesini asla istemez ve derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz."

Asgari ücret zammı hakkında Bakan Bilgin’den açıklama! Ocak 2023 brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak?

Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki mesaj ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. EYT, sözleşmeliye kadro, 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, asgari ücret, emekli ve memur zammı konusundaki projeler vatandaşın refahı için sürüyor.

Peki, asgari ücret için masada hangi rakamlar var?

Asgari ücret zammı hakkında Bakan Bilgin’den açıklama! Ocak 2023 brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret Temmuz zammı ile beraber yaklaşık yüzde 30 artışla 5.500 TL'ye yükseldi. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı boyunca toplantılar yaparak uzlaşma sonrası zam kararını duyuracak.

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