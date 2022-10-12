Asgari ücret zammı 2023 için değerlendirilmeye başladı. Temmuz ayında ara zam alan asgari ücret bu kez yeni yıl için hesaplanacak. Milyonlarca vatandaş sorgulamalara başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ile belirlenecek zam oranı şimdiden enflasyon oranları ile birlikte değerlendirilmeye başladı. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar konuyla ilgili belirleyici oluyor. Peki, ocak zammı ile yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son açıklamalar ile brüt ve net güncel rakamlar…