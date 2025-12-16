ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam formülleri

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor. Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.