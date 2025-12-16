Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam formülleri
Giriş Tarihi: 16.12.2025 07:32

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam formülleri

Asgari ücret, enflasyon rakamları ve çeşitli ekonomik verilerin detaylandırılmasıyla hesaplanıp 31 Aralık tarihine kadar kamuoyuna duyurulacak. Asgari ücret zammı maratonu ilk toplantının 12 Aralık tarihinde yapılması ile başladı. Sadece çalışanları değil, işverenleri de ilgilendiren asgari ücret zammı için ikinci toplantının 18 Aralık'ta yapılması bekleniyor. Yeni asgari ücret 2026 ne kadar olacak? İşte detaylar….

SABAH.COM.TR EKONOMİ
  • ABONE OL
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam formülleri

Asgari ücret, zam senaryoları enflasyon rakamlarına göre yeniden şekilleniyor. Geçtiğimiz hafta yapılan ilk toplantının ardından gözler Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısına çevrildi. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 3 ya da 4 toplantının ardından yeni zam oranının açıklanması bekleniyor. İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam formülleri

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret 2. Toplantı ilk kez 12 Aralık 2025 tarihinde bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır" denilerek 2. toplantı için yeni tarih verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam formülleri

YENİ ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret 2026 için yeni zam oranının 31 Aralık tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda 3 ya da 4 toplantı sonrasında asgari ücret rakamı açıklandı.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam formülleri

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026 YÜZDE KAÇ ZAMLANACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri enflasyon rakamları olacak. Kasım ayında son 2 yılı en düşük aylık enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklandı. Kasımda aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken yıllık yüzde 31,07 oldu. Aralık ayı enflasyon tahminine göre, Piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,20 iken, bu anket döneminde yüzde 31,17'ye geriledi.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam formülleri

Gelecek yıl sonu enflasyon beklentisi ise aralık ayında yüzde 23,35 oldu. Yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,42 TL'den 43,06 TL'ye indi. Bu enflasyon rakamları ve tahminlerine göre, asgari ücret zammı için yüzde 28 yüzde 30 bandından bir zam yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam formülleri

YÜZDE 20

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam formülleri

YÜZDE 25

Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam formülleri

YÜZDE 28,5

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam formülleri

YÜZDE 30

Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam formülleri

YÜZDE 35

Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam formülleri

YÜZDE 40

Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam formülleri

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor. Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.