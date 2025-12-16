Haberler
Yaşam
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam formülleri
Giriş Tarihi: 16.12.2025 07:32
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam formülleri
Asgari ücret, enflasyon rakamları ve çeşitli ekonomik verilerin detaylandırılmasıyla hesaplanıp 31 Aralık tarihine kadar kamuoyuna duyurulacak. Asgari ücret zammı maratonu ilk toplantının 12 Aralık tarihinde yapılması ile başladı. Sadece çalışanları değil, işverenleri de ilgilendiren asgari ücret zammı için ikinci toplantının 18 Aralık'ta yapılması bekleniyor. Yeni asgari ücret 2026 ne kadar olacak? İşte detaylar….