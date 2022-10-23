ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI: 2023 Asgari ücret zammı Brüt ve Net ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

Asgari ücret zammı için gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Bilindiği üzere son olarak yüzde 50 oranında bir artış gözlemlenmiş brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti. Vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini her fırsatta vurgulayan hükümetten de bu zam oranıyla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Bu kapsamda ülke gündeminin en çok merak edilenleri arasında "2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?" soruları yer alıyor. Son olarak asgariye rekor bir zam yapılmıştı. Peki, Aralık'taki tespit komisyonu toplantılarının ardından asgari ücret zammının ne kadar, kaç TL olması bekleniyor? İşte tüm detaylar.