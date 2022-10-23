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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI: 2023 Asgari ücret zammı Brüt ve Net ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.10.2022 01:36 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 01:36

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI: 2023 Asgari ücret zammı Brüt ve Net ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

Asgari ücret zammı için gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Bilindiği üzere son olarak yüzde 50 oranında bir artış gözlemlenmiş brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti. Vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini her fırsatta vurgulayan hükümetten de bu zam oranıyla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Bu kapsamda ülke gündeminin en çok merak edilenleri arasında "2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?" soruları yer alıyor. Son olarak asgariye rekor bir zam yapılmıştı. Peki, Aralık'taki tespit komisyonu toplantılarının ardından asgari ücret zammının ne kadar, kaç TL olması bekleniyor? İşte tüm detaylar.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI: 2023 Asgari ücret zammı Brüt ve Net ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

Asgari ücret zammı için geri sayım resmen başladıCumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret için bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık var" ifadelerini kullanırken öte yandan "Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Aralık ayında netleşecek zam oranıyla ilgili olarak peş peşe ilgi çekici mesajlar gelmeye devam ediyor. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI: 2023 Asgari ücret zammı Brüt ve Net ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

2023 ASGARİ ÜCRETE ZAM AÇIKLAMALARI HIZ KAZANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama daha geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI: 2023 Asgari ücret zammı Brüt ve Net ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA!

Konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.

Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI: 2023 Asgari ücret zammı Brüt ve Net ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE DE 'ENFLASYON' VURGUSU YAPMIŞTI

Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI: 2023 Asgari ücret zammı Brüt ve Net ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı.

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