ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMESİ 2023 | Başkan Erdoğan açıkladi! Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşına yapılan yüzde 36 oranındaki zammın ardından asgari ücrete ara zam beklentisi doğdu. Binlerce çalışan ve işveren konu ile ilgili olarak "2023 Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?" sorularına yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ara zam yapılacağını belirterek tarih verdi. Hatırlanacağı üzere 2023 yılı asgari ücret brüt 10 bin 8 TL, net 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti. Peki, Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, ne kadar olacak, kaç TL? İşte, konuya ilişkin Başkan Erdoğan'ın o açıklaması...