E Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak olan askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Mayıs celbini bekleyen silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri için detaylar da yapılan açıklama ile netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda; askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi gün? Mayıs celbi askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri son durum!