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Giriş Tarihi: 24.04.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 10:44

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı celp ve sevk tarihleri ile 2022 askerlik yerleri ne zaman belli olur?

Celp ve sevk tarihlerini bekleyen binlerce vatandaş askerlik yerleri ile ilgili son gelişmeleri takip ediyor. E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak olan celp ve sevk tarihleri hakkında Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Mayıs celbi için yapılan açıklama ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bilindiği üzere; seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından sevk tarihleri belli olacak. İşte askerlik yerleri 2022 açıklanma tarihi ve bilgiler.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı celp ve sevk tarihleri ile 2022 askerlik yerleri ne zaman belli olur?

"Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı için sorgulamalar sürüyor. Silahaltına yatacak yükümlüler seçim ve sınıflandırma sonuçları ile birlikte celp ve sevk tarihlerini öğrenecekler. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama doğrultusunda askerlik yerleri 2022 için tarih açıklandı ve Nisan ayının son haftası işaret edildi. Peki; Mayıs ayı celp ve sevk tarihleri ile askerlik yerleri ne zaman belli olur? İşte son durum.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı celp ve sevk tarihleri ile 2022 askerlik yerleri ne zaman belli olur?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı celp ve sevk tarihleri ile 2022 askerlik yerleri ne zaman belli olur?

2022 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamada askerlik sevk tarihleri de belli oldu. İşte tüm gruplar için sevk tarihleri:

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022

Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı celp ve sevk tarihleri ile 2022 askerlik yerleri ne zaman belli olur?

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yeri öğrenmek için e-devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı celp ve sevk tarihleri ile 2022 askerlik yerleri ne zaman belli olur?

MSB'DEN ASKERLİK YERLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

1. Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

3. 31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

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