Celp ve sevk tarihlerini bekleyen binlerce vatandaş askerlik yerleri ile ilgili son gelişmeleri takip ediyor. E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak olan celp ve sevk tarihleri hakkında Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Mayıs celbi için yapılan açıklama ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bilindiği üzere; seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından sevk tarihleri belli olacak. İşte askerlik yerleri 2022 açıklanma tarihi ve bilgiler.