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Haberler Yaşam Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar: 4A-4B-4C tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 10:33

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar: 4A-4B-4C tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Emekli maaşını her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Temmuz ayı zam oranının açıklamamsının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren emekli maaş zamları netleşti. Bu noktada zamlı emekli maaşı ödeme günleri için tarih araştırmaları hız kazandı. Her ay tahsisat numarasına göre 17 ile 26'sı arasında yatırılan emekli maaşları için Temmuz ayı ödeme tarihi milyonlarca emeklinin gündemine geldi. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte, 4A-4B tahsis numarasına göre 2024 Temmuz emekli maaşı ödeme takvimi…

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar: 4A-4B-4C tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

İşte, Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar için zamlı ödeme takvimi araştırılıyor. 6 aylık enflasyon oranın netleşmesinin ardından 2024 Temmuz-Aralık dönemi zam miktarı kesinleşti. Peki, 4A-4B-4C tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte, SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme günleri!

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar: 4A-4B-4C tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18, mayıs ayı için 3,37 ve haziran ayı için 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 24,73 olarak belirlendi.

Buna göre; Emekliler yüzde 24,73'lük zammı haketmiş oldu.

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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar: 4A-4B-4C tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2024 temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar: 4A-4B-4C tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar: 4A-4B-4C tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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