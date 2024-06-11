2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında maaş alanlar dikkat!

Haziran ayı emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Mayıs ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Haziran ayı ödemelerin Kurban Bayramı sonrasına denk geliyor olması sebebiyle "Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi?" sorusu gündeme geldi. Peki; emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, açıklama geldi mi? İşte Haziran ayı emekli maaşı ödeme günleri...