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2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında maaş alanlar dikkat!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
12:06
2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında maaş alanlar dikkat!
Her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında yatırılan emekli maaşları Kurban Bayramı öncesi sorgulanıyor. Tahsis numarasına göre yapılan emekli maaşı ödeme tarihleri bayramlarda ve özel günlerde öne çekilebiliyor. 3000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri devam ederken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Haziran aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceği gündemdeki yerini aldı. Zira geçtiğimiz yıl aylıklar erken yatırılmıştı. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor. Peki, Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte takvim ve tüm detaylar…