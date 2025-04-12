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Bahar havası geri dönüyor! Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
11:18
Bahar havası geri dönüyor! Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!
Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken yeni haftada batı bölgelerinden başlayarak hava sıcaklıklarının 10 derece birden artması bekleniyor. Peki bahar havası İstanbul'da ne zaman etkili olacak? Meteoroloji açıkladı! işte yurt genelinde önümüzdeki haftanın hava durumu...