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Haberler Yaşam Bahar havası geri dönüyor! Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 11:18

Bahar havası geri dönüyor! Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken yeni haftada batı bölgelerinden başlayarak hava sıcaklıklarının 10 derece birden artması bekleniyor. Peki bahar havası İstanbul'da ne zaman etkili olacak? Meteoroloji açıkladı! işte yurt genelinde önümüzdeki haftanın hava durumu...

Bahar havası geri dönüyor! Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!

Nisan ayında ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışının etkili olması vatandaşları şaşırtmaya devam ederken Meteoroloji'den sevindiren haber geldi.

Bahar havası geri dönüyor! Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!

Meteoroloji tarafından sunulan hava tahmini verilerinde bahar havası ülke genelinde geri dönüyor. Sıcaklıkların ülke genelinde artacağı belirtilirken belirli bölgelerde 10 derece birden artabileceği de yapılan açıklamalar arasında bulunuyor.

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Bahar havası geri dönüyor! Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!

Peki İstanbul'a bahar havası ne zaman gelecek? Ülke genelinde sıcaklıklar hangi gün artacak işte Meteoroloji'nin açıkladığı 5 günlük hava tahmin raporu....

Bahar havası geri dönüyor! Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!

BAHAR GERİ DÖNÜYOR!

Yeni haftada ise bahar havası geri dönüyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Marmara'da güneşli günler yeniden başlıyor. Kuvvetli esen poyraz hafta sonu hızını azaltacak. Sıcaklık bugün 10-12 derecelerde, perşembe günü günü ise 20 dereceye yaklaşacak. Çarşamba gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın ülkeyi terk etmesi bekleniyor.

Bahar havası geri dönüyor! Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.