Bahar havası geri dönüyor! Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 10 derece birden artacak!

BAHAR GERİ DÖNÜYOR!

Yeni haftada ise bahar havası geri dönüyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Marmara'da güneşli günler yeniden başlıyor. Kuvvetli esen poyraz hafta sonu hızını azaltacak. Sıcaklık bugün 10-12 derecelerde, perşembe günü günü ise 20 dereceye yaklaşacak. Çarşamba gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın ülkeyi terk etmesi bekleniyor.