Haberler
Yaşam
Bakıcı işkencesinde son dakika | Yeni detaylar ortaya çıktı: "Anneni bu şekilde..."
Giriş Tarihi: 23.03.2022 07:31
Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
09:01
Bakıcı işkencesinde son dakika | Yeni detaylar ortaya çıktı: "Anneni bu şekilde..."
Bakıcı işkencesine son dakika gelişmesi: İstanbul'da 80 yaşındaki alzheimer hastası Müzeyyen D.'nin uğradığı bakıcı dehşetini SABAH gündeme getirdi, gelişmeler de beraberinde geldi. Yaşlı kadına yapmadığı eziyet kalmayan Türkmenistan uyruklu bakıcı Merjen A.'nın kaçak olarak ülkeye giriş yaptığı, 4 yıl 2 ay indirimli hapis cezası alıp tahliye olduktan sonra sınır dışı edilmesi gerekirken sırra kadem bastığı ortaya çıktı.