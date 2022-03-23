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Haberler Yaşam Bakıcı işkencesinde son dakika | Yeni detaylar ortaya çıktı: "Anneni bu şekilde..."
Giriş Tarihi: 23.03.2022 07:31 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 09:01

Bakıcı işkencesinde son dakika | Yeni detaylar ortaya çıktı: "Anneni bu şekilde..."

Bakıcı işkencesine son dakika gelişmesi: İstanbul'da 80 yaşındaki alzheimer hastası Müzeyyen D.'nin uğradığı bakıcı dehşetini SABAH gündeme getirdi, gelişmeler de beraberinde geldi. Yaşlı kadına yapmadığı eziyet kalmayan Türkmenistan uyruklu bakıcı Merjen A.'nın kaçak olarak ülkeye giriş yaptığı, 4 yıl 2 ay indirimli hapis cezası alıp tahliye olduktan sonra sınır dışı edilmesi gerekirken sırra kadem bastığı ortaya çıktı.

ARZU KAYA
Bakıcı işkencesinde son dakika | Yeni detaylar ortaya çıktı: Anneni bu şekilde...

Son dakika haberler: İstanbul'da 80 yaşındaki alzheimer hastası Müzeyyen D.'nin uğradığı bakıcı dehşetini SABAH gündeme getirdi, gelişmeler de beraberinde geldi. Yaşlı kadına yapmadığı eziyet kalmayan Türkmenistan uyruklu bakıcı Merjen A.'nın kaçak olarak ülkeye giriş yaptığı, 4 yıl 2 ay indirimli hapis cezası alıp tahliye olduktan sonra sınır dışı edilmesi gerekirken sırra kadem bastığı ortaya çıktı.

Bakıcı işkencesinde son dakika | Yeni detaylar ortaya çıktı: Anneni bu şekilde...

SON DAKİKA | YAŞLI KADININ KIZI İFADE VERDİ

Yaşlı kadının kızı Hatice Özlem U. ise verdiği ifadede, "Geçen yıl ağustosta ara ara annemin vücudunda morarma ve şişliklerle karşılaşıyordum ancak annemin Alzheimer hastası olması ve yaşı itibariyle yürüyüşünde bozukluk olduğu için kendi kendine yaptığını düşündüm. Merjen isimli kadın daha önce annemin yakın arkadaşına bakıcılık yaptığı için tanıyorduk. Bakıcısı olduğu şahıs vefat edince anneme bakmasını rica ettik" diye konuştu.

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Bakıcı işkencesinde son dakika | Yeni detaylar ortaya çıktı: Anneni bu şekilde...

Okuyanların da görenlerin de vicdanlarını sızlatan olay geçen ay Kadıköy Suadiye'de yaşandı. Türkmenistanlı uyruklu bakıcı Merjen A., 80 yaşındaki Müzeyyen D.'yi gün gün adeta ölüme götürdü.

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Bakıcı işkencesinde son dakika | Yeni detaylar ortaya çıktı: Anneni bu şekilde...

TEKME, TOKAT; HER GÜN BAŞKA BİR İŞKENCE

4 yıldır bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına yapmadığını bırakmadı. Bir gün tokat, bir gün tekme attı. Acımasız bakıcı, bakıma muhtaç yaşlı kadını sürekli darp etti.

Bakıcı işkencesinde son dakika | Yeni detaylar ortaya çıktı: Anneni bu şekilde...

Şiddetin boyutu öyle büyüktü ki 80 yaşındaki kadın gözyaşlarına boğulup çığlıklar atsa da bakıcı onu saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp nefes almasını engelledi, vücudunu ısırdı, boğmaya kalktı, düştüğünde ise kaldırıp tekrar tekrar dövdü.

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