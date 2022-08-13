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Son dakika... Antalya'da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 13.08.2022 12:14
Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
12:31
Son dakika... Antalya'da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Son dakika... Antalya'da, Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinde aralarında kadın müdür Bedaia A.'nın da bulunduğu 10 çalışanı silahla rehin alan Mehmet Reşit D., polis ekiplerinin 2 saatlik ikna çalışmasının sonunda teslim olmuştu. Gözaltına alınan Reşit D.'nin ifadesi ortaya çıktı.