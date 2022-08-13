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Haberler Yaşam Son dakika... Antalya'da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 13.08.2022 12:14 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 12:31

Son dakika... Antalya'da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Son dakika... Antalya'da, Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinde aralarında kadın müdür Bedaia A.'nın da bulunduğu 10 çalışanı silahla rehin alan Mehmet Reşit D., polis ekiplerinin 2 saatlik ikna çalışmasının sonunda teslim olmuştu. Gözaltına alınan Reşit D.'nin ifadesi ortaya çıktı.

DHA
Son dakika... Antalya’da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bankanın şube müdürünü, etkisiz hale getirdiği güvenliğe ait tabancayla rehin alan Mehmet Reşit D.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Son dakika... Antalya’da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen Mehmet Reşit D., güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, tabancasına el koydu. Mehmet Reşit D.'nin, ardından şube müdürünü rehin aldı ve içeridekileri bankanın giriş kısmına doğru çıkardı

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Son dakika... Antalya’da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Olay yerine ihbarla çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, çevre güvenliğini aldı, şubenin önündeki yolu trafiğe kapattı. Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Ulucan, operasyonu anbean yönetti.

Son dakika... Antalya’da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Şube müdürünü rehin alan Mehmet Reşit D.'nin ile görüşen müzakereci polisler, silahı bırakıp teslim olmasını istedi. Anne Hatice D. de oğlunu ikna etmesi için banka şubesine getirildi.

Son dakika... Antalya’da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Mehmet Reşit D., polis ekiplerinin 2 saatlik ikna çalışmasının sonunda teslim oldu. Bankada görevli personelin saat 17.00 sıralarında dışarı çıkmasının ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, içeri girdi ve Mehmet Reşit D. gözaltına alındı.

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