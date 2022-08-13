Son dakika... Antalya’da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Olay yerine ihbarla çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, çevre güvenliğini aldı, şubenin önündeki yolu trafiğe kapattı. Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Ulucan, operasyonu anbean yönetti.



