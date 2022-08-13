Video Yaşam Son Dakika: Antalya'da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı | Video
Son Dakika: Antalya'da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı | Video

Son Dakika: Antalya'da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı | Video

13.08.2022 | 12:09

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ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, bankanın şube müdürünü, etkisiz hale getirdiği güvenliğe ait tabancayla rehin alan Mehmet Reşit D.'nin (36) sebze- meyve ticareti ile uğraştığı, işleri kötü gidince borca girdiği ortaya çıktı. Polise verdiği ifadede, piyasaya yüklü miktarda borcu olduğunu söyleyen Mehmet Reşit D., "Ne yapacağımı bilmiyordum. Bankanın şubesine gidip, hesabıma 2 milyon lira havale ettirmek istedim. Bir anda her şey kontrolden çıktı. Böyle olacağını düşünmüyordum" dedi.

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen Mehmet Reşit D., güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, tabancasına el koydu. Mehmet Reşit D.'nin, ardından şube müdürünü rehin aldı ve içeridekileri bankanın giriş kısmına doğru çıkardı. Olay yerine ihbarla çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, çevre güvenliğini aldı, şubenin önündeki yolu trafiğe kapattı. Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Ulucan, operasyonu anbean yönetti.

Şube müdürünü rehin alan Mehmet Reşit D.'nin ile görüşen müzakereci polisler, silahı bırakıp teslim olmasını istedi. Anne Hatice D. de oğlunu ikna etmesi için banka şubesine getirildi. Mehmet Reşit D., polis ekiplerinin 2 saatlik ikna çalışmasının sonunda teslim oldu. Bankada görevli personelin saat 17.00 sıralarında dışarı çıkmasının ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, içeri girdi ve Mehmet Reşit D. gözaltına alındı.

'BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUM'
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Mehmet Reşit D.'nin, Antalya'da sebze- meyve ticareti ile uğraştığı, işleri kötü gidince borca girdiği ortaya çıktı. Piyasaya yüklü miktarda borcu olduğunu söyleyen Mehmet Reşit D., "Ne yapacağımı bilmiyordum. Bankanın şubesine gidip, hesabıma 2 milyon lira havale ettirmek istedim. Bir anda her şey kontrolden çıktı. Böyle olacağını düşünmüyordum" dedi.

Mehmet Reşit D.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan operasyon sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Antalya'da bir bankaya girerek, içeridekileri rehin alan zanlı, Antalya Emniyetimiz tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Antalya Emniyetimizi tebrik ediyor, iş birliği için banka yöneticilerine teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

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