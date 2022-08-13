Son Dakika: Antalya'da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı | Video
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ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, bankanın şube müdürünü, etkisiz hale getirdiği güvenliğe ait tabancayla rehin alan Mehmet Reşit D.'nin (36) sebze- meyve ticareti ile uğraştığı, işleri kötü gidince borca girdiği ortaya çıktı. Polise verdiği ifadede, piyasaya yüklü miktarda borcu olduğunu söyleyen Mehmet Reşit D., "Ne yapacağımı bilmiyordum. Bankanın şubesine gidip, hesabıma 2 milyon lira havale ettirmek istedim. Bir anda her şey kontrolden çıktı. Böyle olacağını düşünmüyordum" dedi.
Şube müdürünü rehin alan Mehmet Reşit D.'nin ile görüşen müzakereci polisler, silahı bırakıp teslim olmasını istedi. Anne Hatice D. de oğlunu ikna etmesi için banka şubesine getirildi. Mehmet Reşit D., polis ekiplerinin 2 saatlik ikna çalışmasının sonunda teslim oldu. Bankada görevli personelin saat 17.00 sıralarında dışarı çıkmasının ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, içeri girdi ve Mehmet Reşit D. gözaltına alındı.
'BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUM'
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Mehmet Reşit D.'nin, Antalya'da sebze- meyve ticareti ile uğraştığı, işleri kötü gidince borca girdiği ortaya çıktı. Piyasaya yüklü miktarda borcu olduğunu söyleyen Mehmet Reşit D., "Ne yapacağımı bilmiyordum. Bankanın şubesine gidip, hesabıma 2 milyon lira havale ettirmek istedim. Bir anda her şey kontrolden çıktı. Böyle olacağını düşünmüyordum" dedi.
Mehmet Reşit D.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Öte yandan operasyon sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Antalya'da bir bankaya girerek, içeridekileri rehin alan zanlı, Antalya Emniyetimiz tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Antalya Emniyetimizi tebrik ediyor, iş birliği için banka yöneticilerine teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.