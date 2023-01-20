Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu sonrası konuyla alakalı araştırmalar sürüyor. 18 Ocak'ta başlayan başvurular için 26 ilde 1250 erkek bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bekçi alımı başvuruları e-Devlet şifresi ile Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak; başvurular ise Şubat ayının ilk haftası sona erecek. İşte 2023 bekçi alımı başvurusu, kontenjanları ve il sıralaması bilgileri.