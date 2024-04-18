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BİM AKTÜEL 19 NİSAN CUMA KATALOĞU | Bu hafta BİM'de kahve makinesi, tencere, bisiklet...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
15:34
BİM AKTÜEL 19 NİSAN CUMA KATALOĞU | Bu hafta BİM'de kahve makinesi, tencere, bisiklet...
Aktüel takipçileri indirim kataloglarını takip ediyor. Her salı ve cuma indirime giren BİM'de bu hafta neler var belli oldu. BİM aktüel 19 Nisan indirimlerinde kahve makinesi, tencere, bisiklet, mutfak eşyaları ve yaza özel fırsatlar gündemde. Alışveriş listeleri şimdiden çıkarılıyor. İşte, BİM aktüel katalog...