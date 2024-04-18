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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL 19 NİSAN CUMA KATALOĞU | Bu hafta BİM'de kahve makinesi, tencere, bisiklet...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 15:34

BİM AKTÜEL 19 NİSAN CUMA KATALOĞU | Bu hafta BİM'de kahve makinesi, tencere, bisiklet...

Aktüel takipçileri indirim kataloglarını takip ediyor. Her salı ve cuma indirime giren BİM'de bu hafta neler var belli oldu. BİM aktüel 19 Nisan indirimlerinde kahve makinesi, tencere, bisiklet, mutfak eşyaları ve yaza özel fırsatlar gündemde. Alışveriş listeleri şimdiden çıkarılıyor. İşte, BİM aktüel katalog...

BİM AKTÜEL 19 NİSAN CUMA KATALOĞU | Bu hafta BİM’de kahve makinesi, tencere, bisiklet...

BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Cuma indirimlerini kaçırmak istemeyenler market broşüründe ürünleri işaretlemeye başladı. Aktüelin yanı sıra yeme-içme fırsatları da takip ediliyor. İşte, 19 Nisan BİM aktüel katalog...

BİM AKTÜEL 19 NİSAN CUMA KATALOĞU | Bu hafta BİM’de kahve makinesi, tencere, bisiklet...
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BİM AKTÜEL 19 NİSAN CUMA KATALOĞU | Bu hafta BİM’de kahve makinesi, tencere, bisiklet...
BİM AKTÜEL 19 NİSAN CUMA KATALOĞU | Bu hafta BİM’de kahve makinesi, tencere, bisiklet...
BİM AKTÜEL 19 NİSAN CUMA KATALOĞU | Bu hafta BİM’de kahve makinesi, tencere, bisiklet...
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