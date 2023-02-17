Haberler Yaşam Bina hasar tespit - depreme dayanıklılık testi başvurusu yapmak isteyenler DİKKAT! e-Devlet ile bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi?

Giriş Tarihi: 17.02.2023 18:41 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 18:47

Bina hasar tespit - depreme dayanıklılık testi başvurusu yapmak isteyenler DİKKAT! e-Devlet ile bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi?

Bina hasar tespit başvurusu: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından vatandaşlar 'Benim evim depreme dayanıklı mı?' sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda ise Bakanlık e-Devlet sistemi üzerinden tespit için vatandaşlara başvuru ekranı açtığını bildirmişti. Aynı zamanda İstanbul'da da binaların dayanıklılığını test etmek üzere sistem kurulduğu ve başvuruların alındığı bildirildi. Peki, e-Devlet ile bina hasar tespit (depreme dayanıklılık testi) başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi? İşte sisteme dair o detaylar.