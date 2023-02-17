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Giriş Tarihi: 17.02.2023 18:41 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 18:47

Bina hasar tespit - depreme dayanıklılık testi başvurusu yapmak isteyenler DİKKAT! e-Devlet ile bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi?

Bina hasar tespit başvurusu: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından vatandaşlar 'Benim evim depreme dayanıklı mı?' sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda ise Bakanlık e-Devlet sistemi üzerinden tespit için vatandaşlara başvuru ekranı açtığını bildirmişti. Aynı zamanda İstanbul'da da binaların dayanıklılığını test etmek üzere sistem kurulduğu ve başvuruların alındığı bildirildi. Peki, e-Devlet ile bina hasar tespit (depreme dayanıklılık testi) başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi? İşte sisteme dair o detaylar.

Bina hasar tespit - depreme dayanıklılık testi başvurusu yapmak isteyenler DİKKAT! e-Devlet ile bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi?

Kahramanmaraş felaketi sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı e-Devlet aracılığı ile bina hasar tespit başvurusu ekranını erişime açtı. Vatandaşlar evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını bu ekran aracılığı ile sorgulayabiliyor. Bunun için ise kişilerin adres ve TC kimlik numaraları ile başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, e-Devlet ile bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi? İşte bina hasar tespit başvurusu hakkında detaylar.

Bina hasar tespit - depreme dayanıklılık testi başvurusu yapmak isteyenler DİKKAT! e-Devlet ile bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi?

MURAT KURUM'DAN HASAR TESPİT SORGULAMA AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların evlerinin hasarlı olup olmadığını nasıl öğreneceğini yaptığı açıklamayla bildirmişti:

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Bina hasar tespit - depreme dayanıklılık testi başvurusu yapmak isteyenler DİKKAT! e-Devlet ile bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi?

HASAR TESPİT TANIMLARI

Hasar tespit, meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir.

İşte madde madde hasar tespit tanımları;

HASARSIZ BİNALAR

Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

AZ HASARLI BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Bina hasar tespit - depreme dayanıklılık testi başvurusu yapmak isteyenler DİKKAT! e-Devlet ile bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi?

ORTA HASARLI BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.

"Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

AĞIR HASARLI BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır.

Bina hasar tespit - depreme dayanıklılık testi başvurusu yapmak isteyenler DİKKAT! e-Devlet ile bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi?

ACİL YIKILACAK BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez

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