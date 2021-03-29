Bugün sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Hafta sonu hafta içi İzmir, Ankara, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var ve saat kaçta başlıyor?

Son dakika… Mart ayı kademeli normalleşme süreci tam gaz devam ederken sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak saatleri merak ediliyor. En son gerçekleşen Kabine Toplantısı kararında iller risk durumuna göre düşük, orta, yüksek ve en yüksek riskli olarak gruplara ayrılırken bugün yasak var mı, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, hangi illerde var sorularına yanıt aranmaya başlanmıştı. Gözler yeni kabine toplantısı kararlarına çevrilirken yerinde karar dönemiyle birlikte hafta içi hafta sonu kısıtlamaları değişebilir. İşte, 2021 Genelgede yer alan sokağa çıkma yasağı olan iller ile hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri…

HAFTA İÇİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER SON DAKİKA

Türkiye, kontrollü normalleşmesini sürdürürken sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak risk haritasına göre Türkiye'nin 81 ili düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere gruplara ayrılmış İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanma kararı alınmıştı. Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm detaylar şöyle;