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Haberler Yaşam Bugün sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Hafta sonu hafta içi İzmir, Ankara, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var ve saat kaçta başlıyor?

Bugün olan iller listesi yayınlandı! Hafta sonu hafta içi , , ’da sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var ve saat kaçta başlıyor?

Sosyal hayatta normalleşme devam ederken hafta içi hafta sonu olan iller tek tek açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda iller risk haritasına göre belirlenmiş ve düşük, orta riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılmış yüksek, çok yüksek riskli olan illerde ise Pazar günü kısıtlamaların uygulamasına devam kararı alınmıştı. Yeni haftanın ilk günü dolasıyla ''Bugün yasak var mı, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, hangi illerde var?'' gibi sorulara yanıt aranıyor. , ve başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde farklı risk grupları oluşturulurken milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte İçişleri Genelgesine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk ile kısıtlama olan ve olmayan iller…

Giriş Tarihi: 29.03.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 13:16
Bugün sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Hafta sonu hafta içi İzmir, Ankara, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var ve saat kaçta başlıyor?

Son dakika… Mart ayı kademeli normalleşme süreci tam gaz devam ederken olan iller ile yasak saatleri merak ediliyor. En son gerçekleşen Kabine Toplantısı kararında iller risk durumuna göre düşük, orta, yüksek ve en yüksek riskli olarak gruplara ayrılırken bugün yasak var mı, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, hangi illerde var sorularına yanıt aranmaya başlanmıştı. Gözler yeni kabine toplantısı kararlarına çevrilirken yerinde karar dönemiyle birlikte hafta içi hafta sonu kısıtlamaları değişebilir. İşte, 2021 Genelgede yer alan ile hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri…

HAFTA İÇİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER SON DAKİKA

Türkiye, kontrollü normalleşmesini sürdürürken sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak risk haritasına göre Türkiye'nin 81 ili düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere gruplara ayrılmış genelgesine göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanma kararı alınmıştı. Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm detaylar şöyle;

Bugün sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Hafta sonu hafta içi İzmir, Ankara, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var ve saat kaçta başlıyor?

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

YENİ KABİNE KARARLARI İLE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI DEĞİŞEBİLİR!

İki haftada bir düzenli olarak toplantısını gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanacak. Kabinenin ana gündemini ise koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler, konusundaki durum, risk haritası ve renk tabloları oluşturacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

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Bugün sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Hafta sonu hafta içi İzmir, Ankara, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var ve saat kaçta başlıyor?

Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.

Bugün sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Hafta sonu hafta içi İzmir, Ankara, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var ve saat kaçta başlıyor?

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Bugün sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! Hafta sonu hafta içi İzmir, Ankara, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var ve saat kaçta başlıyor?

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.

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