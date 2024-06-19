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Bursa'da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 19.06.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
10:09
Bursa'da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
Bursa'da, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Çarpışan iki otomobilin de motorları yerlerinden koparak yaklaşık 60 metre savrulurken, kaza nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. İşte detaylar…