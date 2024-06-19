Bursa’da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

6 KİŞİ YARALANDI, BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yalova'daki hastanelere sevk etti.