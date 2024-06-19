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Haberler Yaşam Bursa'da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 19.06.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 10:09

Bursa'da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Çarpışan iki otomobilin de motorları yerlerinden koparak yaklaşık 60 metre savrulurken, kaza nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. İşte detaylar…

İHA
DHA
Bursa’da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da sabaha karşı feci bir kaza meydana geldi. Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.

Bursa’da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Korkunç kaza, saat 04.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kılıç Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Abdurrahman Karataş (36) idaresindeki 35 AAK 265plakalı otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kılıç kavşağı yakınlarından Bursa'dan İstanbul istikametine seyir halindeyken iddiaya göre önünde seyreden soyadı belirlenemeyen Ömer Faruk isimli şahsın kullandığı 41 ASG 504 plakalı araç, bir otomobile çarptı.

Bursa'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı | Video

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Bursa’da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

OTOMOBİLLER YAKLAŞIK 60 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddeti ile her iki otomobil de yolda savruldu. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobiller yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Bursa’da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 35 AAK 265 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrahman Karataş ile aynı araçtaki Buğra Demir Ülgül (28) araçtan fırladı. Kazada sürücü Abdurrahman Karataş ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Cem Agin (23) olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa’da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

6 KİŞİ YARALANDI, BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yalova'daki hastanelere sevk etti.

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