Mehmet Cahit Turhan, son 16 yılda ulaşım alanında önemli mesafeler katedildiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ulaşım alanında adeta tarih yazdık. Üstelik tüm bunları, küresel krizlere, bölgesel kaoslara ve ülkemiz içindeki kalleş saldırılara rağmen milletimizin mukavemeti ve desteğiyle gerçekleştirdik. Hangi ülke ne kadar gelişmiş olursa olsun, ne kadar üretim yaparsa yapsın, bilimde ne kadar ilerleyip ürünlerini pazarlamada ne kadar çaba gösterirse göstersin, şayet ulaşım sistemlerinde sorun var ise oradaki toplumsal yaşamda, ticarette, ekonomide sorun var demektir. Biz bu düşünceden hareketle ulaşım altyapımızı güçlendirip dünyayla entegre olmak için bugüne kadar, son 16 yılda 515 milyar liralık yatırım yaptık."