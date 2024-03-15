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Cani anne Eylem Tok ve katil oğlu ABD'ye kaçmıştı! Baba Bülent Cihantimur için savcılık harekete geçti: Hesap vakti
Giriş Tarihi: 15.03.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
10:40
Cani anne Eylem Tok ve katil oğlu ABD'ye kaçmıştı! Baba Bülent Cihantimur için savcılık harekete geçti: Hesap vakti
İstanbul'da yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba çarptı. Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Kaza sonrası ABD'ye kaçtıkları belirlenen canavar anne Eylem Tok ile oğlu Timur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen baba Bülent Cihantimur savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.