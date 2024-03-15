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Haberler Yaşam Cani anne Eylem Tok ve katil oğlu ABD'ye kaçmıştı! Baba Bülent Cihantimur için savcılık harekete geçti: Hesap vakti
Giriş Tarihi: 15.03.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 10:40

Cani anne Eylem Tok ve katil oğlu ABD'ye kaçmıştı! Baba Bülent Cihantimur için savcılık harekete geçti: Hesap vakti

İstanbul'da yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba çarptı. Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Kaza sonrası ABD'ye kaçtıkları belirlenen canavar anne Eylem Tok ile oğlu Timur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen baba Bülent Cihantimur savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.

Deniz YUSUFOĞLU
Cani anne Eylem Tok ve katil oğlu ABD’ye kaçmıştı! Baba Bülent Cihantimur için savcılık harekete geçti: Hesap vakti

İstanbul'da yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba çarptı. Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Kaza sonrası ABD'ye kaçtıkları belirlenen canavar anne Eylem Tok ile oğlu Timur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Baba Bülent Cihantimur hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, olay akşamı kaçmasını organize ettiği iddia şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklanmıştı.

Cani anne Eylem Tok ve katil oğlu ABD’ye kaçmıştı! Baba Bülent Cihantimur için savcılık harekete geçti: Hesap vakti

BABA CİHANTİMUR'UN İFADESİ ALINACAK
Henüz ifadesi alınmayan baba Bülent Cihantimur, savcılığa davet edildi.

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Cani anne Eylem Tok ve katil oğlu ABD’ye kaçmıştı! Baba Bülent Cihantimur için savcılık harekete geçti: Hesap vakti

TEPKİ ÇEKEN GÜLÜMSEME
Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olurken 4 kişiyi de yaralayan katil Timur Cihantimur'un canavar annesiyle birlikte New York'ta taksiye binerken çekilen görüntülerinde pişkin bir şekilde gülümsemeleri ise tepki çekti.

Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi | Video

Cani anne Eylem Tok ve katil oğlu ABD’ye kaçmıştı! Baba Bülent Cihantimur için savcılık harekete geçti: Hesap vakti

ŞİRKET ÇALIŞANI AYŞE CEREN S. TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında cani anne Tok ile oğlu Timur'u kaza yerinden alıp önce eve götüren ardından da havalimanına bıraktığı belirlenen şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cani anne Eylem Tok ve katil oğlu ABD’ye kaçmıştı! Baba Bülent Cihantimur için savcılık harekete geçti: Hesap vakti

"ŞOFÖRÜYLE KAZA YERİNE GİTTİ"
Eve geldiklerini anlatan Ceren S., Eylem tok'un kendisine "Sen oğlumu yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz" diyerek detayları şöyle anlattı:

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