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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI: Yüksek seyrini koruyor! 25 Kasım Cuma bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 25.11.2022 07:07 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 07:07

CANLI ALTIN FİYATLARI: Yüksek seyrini koruyor! 25 Kasım Cuma bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları kuyumcu ve Kapalıçarşı verileri ile gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde düşüş yaşayan piyasa hemen ardından toparlanarak yüksek seviyede ilerlemeye başlamıştı. FED faiz kararından etkilenen altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yanıt aramaya başladı. Haftanın son işlem gününde çeyrek altın ve gram altın seviyesini koruyor. Peki, 25 Kasım Cuma günü bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı grafik...

CANLI ALTIN FİYATLARI: Yüksek seyrini koruyor! 25 Kasım Cuma bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ekonomi ilgilileri tarafından araştırılmaya başladı. Çeyrek altın ve gram altın grafik üzerinde son dönemdeki yüksek seyrini sürdürüyor. Son dönemde TCMB Merkez Bankası kararı ve FED faiz kararı ile hareketlilik yaşayan altın fiyatları kuyumcu rakamları ile araştırılıyor. Cuma günü seyrin korunduğu ilk gelen veriler arasında. Peki, bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 25 Kasım canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI: Yüksek seyrini koruyor! 25 Kasım Cuma bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Düşük seyrin ardından yükseliş sürüyor. İşte, 25 Kasım 2022 Cuma altın fiyatları canlı takip ekranı ile son durum!

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CANLI ALTIN FİYATLARI: Yüksek seyrini koruyor! 25 Kasım Cuma bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 25 KASIM 2022

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 960,92

SATIŞ: 1.023,38

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CANLI ALTIN FİYATLARI: Yüksek seyrini koruyor! 25 Kasım Cuma bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 7.041,00

SATIŞ: 7.117,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.850,00

SATIŞ: 6.935,00

CANLI ALTIN FİYATLARI: Yüksek seyrini koruyor! 25 Kasım Cuma bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.425,00

SATIŞ: 3.479,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 7.020,00

SATIŞ: 7.127,00

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