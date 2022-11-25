CANLI ALTIN FİYATLARI: Yüksek seyrini koruyor! 25 Kasım Cuma bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları kuyumcu ve Kapalıçarşı verileri ile gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde düşüş yaşayan piyasa hemen ardından toparlanarak yüksek seviyede ilerlemeye başlamıştı. FED faiz kararından etkilenen altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yanıt aramaya başladı. Haftanın son işlem gününde çeyrek altın ve gram altın seviyesini koruyor. Peki, 25 Kasım Cuma günü bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı grafik...