CANLI ALTIN FİYATLARI: Yüksek seyrini koruyor! 25 Kasım Cuma bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Düşük seyrin ardından yükseliş sürüyor. İşte, 25 Kasım 2022 Cuma altın fiyatları canlı takip ekranı ile son durum!