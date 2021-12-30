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Haberler Yaşam Canlı altın fiyatları ne kadar oldu, bugün altının gramı kaç TL? 30 Aralık tam, yarım, gram, çeyrek altın kaç lira? Gram altın artar mı?
Giriş Tarihi: 30.12.2021 06:23 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 06:23

Canlı altın fiyatları ne kadar oldu, bugün altının gramı kaç TL? 30 Aralık tam, yarım, gram, çeyrek altın kaç lira? Gram altın artar mı?

Canlı altın fiyatları, piyasalardaki son durumu takip edenler tarafından inceleniyor. Yılın son günlerinde döviz kurlarındaki ve altındaki hareketlilik vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Canlı altın fiyatları ne kadar oldu, bugün altının gramı kaç TL sorusu da bu kapsamda yanıt arıyor. Piyasaların mevcut durumu, yeni yılın ilk çeyreğini de etkileyeceğinden altının değer kaybı ve yükselişi son günlerde yakından takip ediliyor. Peki, 30 Aralık tam, yarım, gram, çeyrek altın kaç lira, gram altın artar mı? İşte anlık altın fiyatı takip ekranı!

Canlı altın fiyatları ne kadar oldu, bugün altının gramı kaç TL? 30 Aralık tam, yarım, gram, çeyrek altın kaç lira? Gram altın artar mı?

Haftanın ve yılın son iş gününe gelinirken, pek çok kişi canlı altın fiyatları ne kadar oldu, bugün altının gramı kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat projesinin faaliyete alınmasıyla birlikte hızla düşüşe geçen altın fiyatları bugün de düşüş seyrini koruyor. Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kazanmasıyla birlikte düşüşe geçen altın fiyatları anlık olarak hareketlense de düşüş hareketi devam ediyor. Peki, 30 Aralık tam, yarım, gram, çeyrek altın kaç lira, gram altın artar mı, düşer mi? İşte detaylar…

Canlı altın fiyatları ne kadar oldu, bugün altının gramı kaç TL? 30 Aralık tam, yarım, gram, çeyrek altın kaç lira? Gram altın artar mı?

CANLI ALTIN FİYATLARI - 30 ARALIK 2021 PERŞEMBE

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.198,00

SATIŞ: 1.262,00

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Canlı altın fiyatları ne kadar oldu, bugün altının gramı kaç TL? 30 Aralık tam, yarım, gram, çeyrek altın kaç lira? Gram altın artar mı?

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 735,46

SATIŞ: 735,57

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 676,40

SATIŞ: 716,46

Canlı altın fiyatları ne kadar oldu, bugün altının gramı kaç TL? 30 Aralık tam, yarım, gram, çeyrek altın kaç lira? Gram altın artar mı?

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.967,00

SATIŞ: 5.160,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 4.982,00

SATIŞ: 5.057,00

Canlı altın fiyatları ne kadar oldu, bugün altının gramı kaç TL? 30 Aralık tam, yarım, gram, çeyrek altın kaç lira? Gram altın artar mı?

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.805,44

SATIŞ: 4.904,81

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.398,00

SATIŞ: 2.529,00

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.802,73 $

SATIŞ: 1.803,18 $

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