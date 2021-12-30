Canlı altın fiyatları ne kadar oldu, bugün altının gramı kaç TL? 30 Aralık tam, yarım, gram, çeyrek altın kaç lira? Gram altın artar mı?

Canlı altın fiyatları, piyasalardaki son durumu takip edenler tarafından inceleniyor. Yılın son günlerinde döviz kurlarındaki ve altındaki hareketlilik vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Canlı altın fiyatları ne kadar oldu, bugün altının gramı kaç TL sorusu da bu kapsamda yanıt arıyor. Piyasaların mevcut durumu, yeni yılın ilk çeyreğini de etkileyeceğinden altının değer kaybı ve yükselişi son günlerde yakından takip ediliyor. Peki, 30 Aralık tam, yarım, gram, çeyrek altın kaç lira, gram altın artar mı? İşte anlık altın fiyatı takip ekranı!