Haberler Yaşam CHELSEA – LIVERPOOL CANLI İZLE: FA CUP final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FA CUP final maçı Chelsea – Liverpool ilk 11ler belli oldu!

Giriş Tarihi: 14.05.2022 18:26 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 18:28

CHELSEA – LIVERPOOL CANLI İZLE: FA CUP final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FA CUP final maçı Chelsea – Liverpool ilk 11ler belli oldu!

Chelsea ile Liverpool bu akşam FA Cup final karşılaşmasında birbirlerini yenmeye çalışacak. Kupanın sahibi, bu ikiliden biri olacak. Taraflar 90 dakikada birbirini yenemezse maç uzatmaya gidecek. Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Liverpool, FA Cup'ta da şampiyonluk istiyor. Beklentinin altında kalan Chelsea ise sezonu kupayla bitirmeye çalışacak. Chelsea Liverpool CANLI izle