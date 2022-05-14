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Haberler Yaşam CHELSEA – LIVERPOOL CANLI İZLE: FA CUP final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FA CUP final maçı Chelsea – Liverpool ilk 11ler belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.05.2022 18:26 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 18:28

CHELSEA – LIVERPOOL CANLI İZLE: FA CUP final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FA CUP final maçı Chelsea – Liverpool ilk 11ler belli oldu!

Chelsea ile Liverpool bu akşam FA Cup final karşılaşmasında birbirlerini yenmeye çalışacak. Kupanın sahibi, bu ikiliden biri olacak. Taraflar 90 dakikada birbirini yenemezse maç uzatmaya gidecek. Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Liverpool, FA Cup'ta da şampiyonluk istiyor. Beklentinin altında kalan Chelsea ise sezonu kupayla bitirmeye çalışacak. Chelsea Liverpool CANLI izle

CHELSEA – LIVERPOOL CANLI İZLE: FA CUP final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FA CUP final maçı Chelsea – Liverpool ilk 11ler belli oldu!

Chelsea – Liverpool mücadelesi uzun zamandır İngiltere futbol dünyasını derinden etkiliyor. Chelsea'de yaşanan sıkıntılı günleri unutmak için bu maçı mutlak kazanma hedefi var. Liverpool da seneyi tüm kupaları kazanarak bitirmeye oynuyor. İşte Chelsea – Liverpool 11leri!

CHELSEA – LIVERPOOL CANLI İZLE: FA CUP final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FA CUP final maçı Chelsea – Liverpool ilk 11ler belli oldu!

CHELSEA – LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea - Liverpool FA Cup final mücadelesi 14 Mayıs 2022 Cumartesi TSİ 18.45'te başlayacak.

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CHELSEA – LIVERPOOL CANLI İZLE: FA CUP final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FA CUP final maçı Chelsea – Liverpool ilk 11ler belli oldu!

CHELSEA – LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç Tivibu 3 ekranlarında yayınlanacak.

CHELSEA – LIVERPOOL CANLI İZLE: FA CUP final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FA CUP final maçı Chelsea – Liverpool ilk 11ler belli oldu!

CHELSEA - LIVERPOOL 11LER

Chelsea: Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; James, Kovacic, Jorginho, Alonso; Mount, Lukaku, Pulisic

CHELSEA – LIVERPOOL CANLI İZLE: FA CUP final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FA CUP final maçı Chelsea – Liverpool ilk 11ler belli oldu!

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Thiago, Keita; Diaz, Salah, Mane

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