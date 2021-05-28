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Haberler Yaşam Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika hareketliliği: 28 Mayıs Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 28.05.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 17:13

Canlı rakamlar ile hareketliliği: 28 Mayıs Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın son işlem gününde 'dan gelen ile ilgili haberleri takip ediliyor. Güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatlarındaki oran merak ediliyor. İnişli çıkışlı grafiği olan ve özellikle son zamanlarda yükseliş gösteren sarı metal canlı rakamlara göre; bugün 22 ayar bilezik fiyatı 470 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 668 liradan işlem görüyor. Buna göre; 28 Mayıs Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika verileri.

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme sürüyor! 28 Mayıs Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

haberleri! İyi bir yatırım aracı olarak bilinen sarı metal alış ve satış fiyatları sabah saatleri olmak üzere gün içerisinde de sıklıkla araştırılıyor. Son dönemde büyük bir yükseliş yaşayan sarı metal canlı rakamlar bu noktada merak edilirken bugün çeyrek altın fiyatı 838 liradan işlem görürken gram altın fiyatı ise 522 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; 28 Mayıs Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika verileri.

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme sürüyor! 28 Mayıs Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 469,34

SATIŞ: 501,49

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme sürüyor! 28 Mayıs Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.418,00

SATIŞ: 3.502,00

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme sürüyor! 28 Mayıs Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.449,00

SATIŞ: 3.501,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme sürüyor! 28 Mayıs Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.323,05

SATIŞ: 3.390,44

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