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CHP’li başkan adayından turist kazıklama dersi: 600 liraya satarsın bu kardeşine güven
Giriş Tarihi: 01.02.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
12:31
CHP’li başkan adayından turist kazıklama dersi: 600 liraya satarsın bu kardeşine güven
CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, esnafa turisti nasıl kazıklayacağını anlattı. Pes dedirten anlar kameralara böyle yansıdı: Bugün burada bir tespihi 300 TL'ye satıyorsan yarın bir turist geldiğinde 600 TL'ye satarsın. O konuda bu kardeşine güven…