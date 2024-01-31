CHP'li başkan adayından turist kazıklama dersi! | Video

CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, esnafa turisti nasıl kazıklayacağını anlattı. Pes dedirten anlar kameralara böyle yansıdı: Bugün burada bir tespihi 300 TL'ye satıyorsan yarın bir turist geldiğinde 600 TL'ye satarsın. O konuda bu kardeşine güven…