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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 Şubat Sayısal Loto MP sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.02.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
17:08
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, şans oyunu tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Haftanın üç günü, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenlenen çekilişlerde büyük ikramiye heyecanı yaşanıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirilecek çekilişin sonuçları anında açıklanacak. Peki, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü yapılan çekilişte kazanan numaralar belli oldu mu? İşte, bu haftanın şanslı numaraları ve detaylar…