Çocuk gelin çocuk damada geri döndü: Kocam diye başladığı sözleri dehşete düşürdü!

Düğünü terk edip, ailesi ile Susurluk'taki akrabalarının yanına giden gelin D.K., 1 gün sonra eşi O.K.'ye dönerek, ailesinin kendisini düğünde takıları alıp, kaçmak üzere zorla evlendirdiğini, daha önce de başkasıyla bu şekilde evlendirdiklerini, ablası İ.D.'nin de 3 defa evlendirilip, düğün sırasında takılarla birlikte kaçırıldığı söyleyerek kendi anne ve babasından şikayetçi olacağını söyledi.

