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Çocuk gelin çocuk damada geri döndü: Kocam diye başladığı sözleri dehşete düşürdü!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
08:48
Çocuk gelin çocuk damada geri döndü: Kocam diye başladığı sözleri dehşete düşürdü!
Skandal olay Balıkesir'de yaşanmıştı. 3 gün 3 gece sürmesi planlanan düğünün 2'nci günü kavga edip, Konya'ya dönen ardından zorla alıkonulduğunu söyleyerek eşi O.K. (17) ile ailesinden şikayetçi olan çocuk gelin D.K. (17), Kütahya'da oturan çocuk damadın yanına dönüş yaptı. Çocuk gelin D.K.nın sözleri ise herkesi şaşırttı: Kocamı çok seviyorum. Kocam ile çok mutluyum… İşte haberin detayları