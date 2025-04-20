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Dehşetin adresi Beyoğlu! Tamirhaneyi kurşun yağmuruna tuttular! Tam giderken geri dönüp...
Giriş Tarihi: 20.04.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
11:45
Dehşetin adresi Beyoğlu! Tamirhaneyi kurşun yağmuruna tuttular! Tam giderken geri dönüp...
İstanbul Beyoğlu'nda motosiklet tamirhanesine maskeli iki saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Alper İ. (29) ayaklarından yaralandı. Saldırının, tamircinin çırak Mahmut Samet D.'nin kuzenini taciz ettiği iddiasıyla gerçekleştiği öne sürülürken o anlar anbean kameralara işte böyle yansıdı...