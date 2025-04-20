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Haberler Yaşam Dehşetin adresi Beyoğlu! Tamirhaneyi kurşun yağmuruna tuttular! Tam giderken geri dönüp...
Giriş Tarihi: 20.04.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 11:45

Dehşetin adresi Beyoğlu! Tamirhaneyi kurşun yağmuruna tuttular! Tam giderken geri dönüp...

İstanbul Beyoğlu'nda motosiklet tamirhanesine maskeli iki saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Alper İ. (29) ayaklarından yaralandı. Saldırının, tamircinin çırak Mahmut Samet D.'nin kuzenini taciz ettiği iddiasıyla gerçekleştiği öne sürülürken o anlar anbean kameralara işte böyle yansıdı...

DHA
Dehşetin adresi Beyoğlu! Tamirhaneyi kurşun yağmuruna tuttular! Tam giderken geri dönüp...

Olay, 28 Mart 2025 Cuma günü saat 18.40 civarında Beyoğlu'nun Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir motosiklet tamirhanesinde 6 kişi çalışırken, maskeli iki kişi içeri girdi. Saldırganlardan biri, tamirci Alper İ.'ye ateş açtı ve etrafa da kurşun yağdırdı. Alper İ. ayaklarından yaralanırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı.

Dehşetin adresi Beyoğlu! Tamirhaneyi kurşun yağmuruna tuttular! Tam giderken geri dönüp...

GÜVENLİK KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Saldırı anı, tamirhanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, maskeli iki kişinin içeri girdiği, silahla ateş açtığı ve ardından kaçtığı görülüyor. İçerideki çalışanlar ise panikle sağa sola kaçışıyor. Yaralanan Alper İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Dehşetin adresi Beyoğlu! Tamirhaneyi kurşun yağmuruna tuttular! Tam giderken geri dönüp...

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırganların kimliklerini tespit etti. Mahmut Samet D. (20) ve Uğur Ç. (20), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dehşetin adresi Beyoğlu! Tamirhaneyi kurşun yağmuruna tuttular! Tam giderken geri dönüp...

TACİZ İDDİASI GÜNDEMDE

İddiaya göre, saldırı tamirci Alper İ.'nin, Mahmut Samet D.'nin kuzenini taciz etmesi nedeniyle gerçekleşti. Mahmut Samet D.'nin kuzeninin çırak olarak tamirhanede çalıştığı ve taciz iddiasının saldırıyı tetiklediği öne sürülüyor.

Dehşetin adresi Beyoğlu! Tamirhaneyi kurşun yağmuruna tuttular! Tam giderken geri dönüp...

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, taciz iddiasının doğruluğu henüz resmi olarak doğrulanmadı.