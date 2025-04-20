Dehşetin adresi Beyoğlu! Tamirhaneyi kurşun yağmuruna tuttular! Tam giderken geri dönüp...

Olay, 28 Mart 2025 Cuma günü saat 18.40 civarında Beyoğlu'nun Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir motosiklet tamirhanesinde 6 kişi çalışırken, maskeli iki kişi içeri girdi. Saldırganlardan biri, tamirci Alper İ.'ye ateş açtı ve etrafa da kurşun yağdırdı. Alper İ. ayaklarından yaralanırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı.