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Haberler Yaşam Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü! Ses kaydını paylaştı: 3,5 milyon Euro... "Şovunu yaptın olacaklara katlanacaksın"
Giriş Tarihi: 20.02.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 12:17

Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü! Ses kaydını paylaştı: 3,5 milyon Euro... "Şovunu yaptın olacaklara katlanacaksın"

Son dakika haberleri: AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlayan ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Deniz Akkaya, yaptığı paylaşımlarda bir anlatıcının videosunu yayınladı. Videoda Haluk Levent'e çağrıda bulunan anlatıcı, "Manavgat'taki arsasını hiç ettiğin adam için, Almanya'daki iş adamından hiç ettiğin 3.5 milyon Euro dolandırdığın iş adamı için konuşacak bir sözün var mı?" dedi ve başka şirketlerin de olduğunu sözlerine ekledi. Paylaşımının devamında Haluk Levent'e ateş püsküren ünlü manken, "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?" sorusunu yönelterek çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü! Ses kaydını paylaştı: 3,5 milyon Euro... Şovunu yaptın olacaklara katlanacaksın

Son dakika haberleri: Ünlü manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler sarf etmişti. Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." ifadelerini kullanmıştı. Aynı gün bir paylaşım daha yapan Deniz Akkaya, Haluk Levent'i 'plastik kahraman' olarak tanımladı ve mağdurların kendilerini ifade edebilmeleri için bir platform oluşturacağını dile getirmişti.

Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü! Ses kaydını paylaştı: 3,5 milyon Euro... Şovunu yaptın olacaklara katlanacaksın

Haluk Levent ile Deniz Akkaya arasındaki tartışma büyürken Cenk Eren, ikilinin arasında uzlaşma sağlamak için ünlü mankene WhatsApp üzerinden mesaj attı. Mesajları sosyal medya üzerinden ifşa eden Deniz Akkaya, Cenk Eren'e ateş püskürdü.

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Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü! Ses kaydını paylaştı: 3,5 milyon Euro... Şovunu yaptın olacaklara katlanacaksın

Akkaya, "Şimdi gelelim Cenk efendi sana. Telefonda seni hiç ilgilendirmeyen belki de pek ilgilendiren bir konuyu uzata uzata buralara kadar getirdin? Soruyorum sana neden? Hayatımda hiçbir kötü günümde yanımda olmadın, hayırdır beni düşünmeler!!!" ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü! Ses kaydını paylaştı: 3,5 milyon Euro... Şovunu yaptın olacaklara katlanacaksın

"MİLYON DOLARLIK BORCU NASIL KAPATTINIZ?"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı. Deniz Akkaya, yaptığı paylaşımlarda bir anlatıcının videosunu yayınladı. Videoda Haluk Levent'e çağrıda bulunan anlatıcı, "Manavgat'taki arsasını hiç ettiğin adam için, Almanya'daki iş adamından hiç ettiğin 3.5 milyon Euro dolandırdığın iş adamı için konuşacak bir sözün var mı?" dedi ve başka şirketlerin de olduğunu sözlerine ekledi.

Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü! Ses kaydını paylaştı: 3,5 milyon Euro... Şovunu yaptın olacaklara katlanacaksın

Akkaya paylaşımında, "Anlatıcı 17 senedir milyon dolarların geri alınamadığından bahsediyor. Seslerini duyuramadıklarından tutunda evlatlarının rızkı yenmiştir diyerek ölüm var davamızdan dönmeyiz diyorlar. Haliyle 17 sene 17 saat içinde aşıldı. Dün ana haber saati alındı. İstedikleri olmuştu; 17 senedir ödenemeyen bu paranın ödenmesine vesile olduğumuz için pek tabii ki bizde sevindik.

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