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Haberler Yaşam Deniz Akkaya-Haluk Levent tartışmasında yeni perde! Ünlü manken ‘uzlaşı’ isteyen Cenk Eren’e ateş püskürdü
Giriş Tarihi: 19.02.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 13:58

Deniz Akkaya-Haluk Levent tartışmasında yeni perde! Ünlü manken ‘uzlaşı’ isteyen Cenk Eren’e ateş püskürdü

Ünlü manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler sarf etmişti. Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." ifadelerini kullanmıştı. Aynı gün bir paylaşım daha yapan Deniz Akkaya, Haluk Levent'i 'plastik kahraman' olarak tanımladı ve mağdurların kendilerini ifade edebilmeleri için bir platform oluşturacağını dile getirdi. Haluk Levent ile Deniz Akkaya arasındaki tartışma büyürken Cenk Eren, ikilinin arasında uzlaşma sağlamak için ünlü mankene WhatsApp üzerinden mesaj attı. Mesajları sosyal medya üzerinden ifşa eden Deniz Akkaya, Cenk Eren'e ateş püskürdü. İşte detaylar...

Deniz Akkaya-Haluk Levent tartışmasında yeni perde! Ünlü manken ‘uzlaşı’ isteyen Cenk Eren’e ateş püskürdü

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yaraları sarmak için kenetlendi. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesi için yardım seferberliği başlatılırken sosyal medyada yürütülen bir algı operasyonu ile yardımlar devlet harici kurumlara yönlendirilmeye çalışıldı. O kurumların başında gelen AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında çarpıcı açıklamalar peş peşe geldi. AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'e ünlü manken Deniz Akkaya'dan zehir zemberek sözler geldi.

Deniz Akkaya-Haluk Levent tartışmasında yeni perde! Ünlü manken ‘uzlaşı’ isteyen Cenk Eren’e ateş püskürdü

"AZ KALDI HAZIRLAN"

Akkaya paylaşımında, "Dünden defa kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey! Saklayacak şeyi, olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." dedi.

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Deniz Akkaya-Haluk Levent tartışmasında yeni perde! Ünlü manken ‘uzlaşı’ isteyen Cenk Eren’e ateş püskürdü

"BU FOTOĞRAFIN AÇIKLAMASI YOKTUR"

Haluk Levent'in, Sezgin Baran Korkmaz ile çekilen fotoğrafını da paylaşan Deniz Akkaya, "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir. Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur." dedi.

Deniz Akkaya-Haluk Levent tartışmasında yeni perde! Ünlü manken ‘uzlaşı’ isteyen Cenk Eren’e ateş püskürdü

"MAZLUMLARA YAŞATTIKLARINI YAŞAYACAKSIN"

Aynı gün bir paylaşım daha yapan Deniz Akkaya, Haluk Levent'i 'plastik kahraman' olarak tanımladı ve mağdurların kendilerini ifade edebilmeleri için bir platform oluşturacağını dile getirdi. Akkaya, "Az önce bunun 99 depreminde çadır almak için tefecilerin eline düştüm yalanı ile dolandırdığı ve 17 senedir bu işle uğraşan bir babayla konuştum. Yukarda Allah varsa sen bu mazlumlara yaşattıklarını yaşayacaksın." dedi.

Deniz Akkaya-Haluk Levent tartışmasında yeni perde! Ünlü manken ‘uzlaşı’ isteyen Cenk Eren’e ateş püskürdü

"SÖZ ARTIK MAĞDURLARDA"

Akkaya, mağdurların kendilerini daha iyi ifade etmeleri için bir platform oluşturacağını duyurarak "Mağdurlar açıklamalarını kendileri yapsın istiyorum. Hepsiyle bu hafta sonu tek tek görüşeceğim. Söz artık mağdurlarda" ifadelerini kullandı.

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