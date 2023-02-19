Deniz Akkaya-Haluk Levent tartışmasında yeni perde! Ünlü manken ‘uzlaşı’ isteyen Cenk Eren’e ateş püskürdü

"MAZLUMLARA YAŞATTIKLARINI YAŞAYACAKSIN"

Aynı gün bir paylaşım daha yapan Deniz Akkaya, Haluk Levent'i 'plastik kahraman' olarak tanımladı ve mağdurların kendilerini ifade edebilmeleri için bir platform oluşturacağını dile getirdi. Akkaya, "Az önce bunun 99 depreminde çadır almak için tefecilerin eline düştüm yalanı ile dolandırdığı ve 17 senedir bu işle uğraşan bir babayla konuştum. Yukarda Allah varsa sen bu mazlumlara yaşattıklarını yaşayacaksın." dedi.