Deniz Akkaya-Haluk Levent tartışmasında yeni perde! Ünlü manken ‘uzlaşı’ isteyen Cenk Eren’e ateş püskürdü

Ünlü manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler sarf etmişti. Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." ifadelerini kullanmıştı. Aynı gün bir paylaşım daha yapan Deniz Akkaya, Haluk Levent'i 'plastik kahraman' olarak tanımladı ve mağdurların kendilerini ifade edebilmeleri için bir platform oluşturacağını dile getirdi. Haluk Levent ile Deniz Akkaya arasındaki tartışma büyürken Cenk Eren, ikilinin arasında uzlaşma sağlamak için ünlü mankene WhatsApp üzerinden mesaj attı. Mesajları sosyal medya üzerinden ifşa eden Deniz Akkaya, Cenk Eren'e ateş püskürdü. İşte detaylar...