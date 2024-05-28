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Haberler Yaşam Deniz Akkaya kızı Ayşe’nin saldırısına uğramıştı: Bakanlıktan dikkat çeken hamle!
Giriş Tarihi: 28.05.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 14:31

Deniz Akkaya kızı Ayşe’nin saldırısına uğramıştı: Bakanlıktan dikkat çeken hamle!

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını söyledi. Sosyal medyadan "Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi" dedi. Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Akkaya'dan da açıklama gecikmedi...

İHA
Deniz Akkaya kızı Ayşe’nin saldırısına uğramıştı: Bakanlıktan dikkat çeken hamle!

Magazin dünyası manken Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe ile ilgili iddialarıyla sarsıldı.

Deniz Akkaya kızı Ayşe’nin saldırısına uğramıştı: Bakanlıktan dikkat çeken hamle!

Efe Önbilgin ile yaşadığı ilişkiden 2009 yılında dünyaya gelen kızı Ayşe'nin saldırısına uğradığını söyleyen Deniz Akkaya, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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Deniz Akkaya kızı Ayşe’nin saldırısına uğramıştı: Bakanlıktan dikkat çeken hamle!

SALDIRDI… BALKONA KİLİTLEDİ…

Telefonuna el koyduğu Ayşe tarafından saldırıya uğradığını ve balkona kilitlendiğini söyleyen Deniz Akkaya, eve giden polis ekiplerinde kurtarıldığını açıkladı.

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Deniz Akkaya kızı Ayşe’nin saldırısına uğramıştı: Bakanlıktan dikkat çeken hamle!

Akkaya, 1997 senesinde "son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü" söyleyerek yaptığı paylaşımda "Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.

Deniz Akkaya kızı Ayşe’nin saldırısına uğramıştı: Bakanlıktan dikkat çeken hamle!

Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin" ifadelerini kullandı.

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