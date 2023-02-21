Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Hatay'da peş peşe iki şiddetli deprem: Can kaybı 6'ya yükseldi...

Giriş Tarihi: 21.02.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 07:45

DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Hatay'da peş peşe iki şiddetli deprem: Can kaybı 6'ya yükseldi...

Son dakika deprem haberi: Hatay'ın Defne ilçesinde dün saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulmas konusunda vatandaşları uyardı. Edinilen bilgiye göre, Hatay merkezli depremler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de etkiledi. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre; Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı sayısının 6'ya yükseldiği, 294 kişinin hastanelere sevk edildiği açıklandı.