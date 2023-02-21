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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Hatay'da peş peşe iki şiddetli deprem: Can kaybı 6'ya yükseldi...
Giriş Tarihi: 21.02.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 07:45

DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Hatay'da peş peşe iki şiddetli deprem: Can kaybı 6'ya yükseldi...

Son dakika deprem haberi: Hatay'ın Defne ilçesinde dün saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulmas konusunda vatandaşları uyardı. Edinilen bilgiye göre, Hatay merkezli depremler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de etkiledi. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre; Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı sayısının 6'ya yükseldiği, 294 kişinin hastanelere sevk edildiği açıklandı.

DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Hatay’da peş peşe iki şiddetli deprem: Can kaybı 6’ya yükseldi...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli depremler, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da da etkili oldu.

DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Hatay’da peş peşe iki şiddetli deprem: Can kaybı 6’ya yükseldi...

Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmaya devam ederken 3 dakika arayla Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, ilk depremlerde hasar alan binalar da yıkıldı.

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DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Hatay’da peş peşe iki şiddetli deprem: Can kaybı 6’ya yükseldi...

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6,4

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 6,4 olarak ölçülürken derinliği ise 16,74 kilometre olarak belirlendi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Hatay’da peş peşe iki şiddetli deprem: Can kaybı 6’ya yükseldi...

5,8'LİK BİR DEPREM DAHA!

6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

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DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Hatay’da peş peşe iki şiddetli deprem: Can kaybı 6’ya yükseldi...

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 294 YARALI VAR

Hatay merkezli depremde şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği, 294 kişinin hastanelere sevk edildiği açıklandı. Depremin ardından 42 ihbarın geldiği ve tüm ihbarlara gidildiği, 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığı ifade edildi.

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