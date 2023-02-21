Video Yaşam İzmir polisi depreme sokakta yakalandı, panik anları kamerada | Video
İzmir polisi depreme sokakta yakalandı, panik anları kamerada | Video

İzmir polisi depreme sokakta yakalandı, panik anları kamerada | Video

21.02.2023 | 08:38

Afet bölgesi Hatay'a gönüllü olarak giden İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki polis ve bekçiler, 6.4'lük depremin merkez üssü Defne'de sarsıntıya görev aldıkları sokakta yakalandı. Deprem sonrası yaşanan panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Hatay'ın Defne ilçesinde dün saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de 5.8 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, birçok ilçede etkili bir şekilde hissedildi. İzmir'den Hatay'a gönüllü olarak giden ve depremin merkez üssü Defne'de görev alan İzmir polisi ve bekçileri de şiddetli sarsıntıya Emek Mahallesi'nde yakalandı.

PANİK ANLARI KAMERADA
Deprem esnasında sokakta bulunan polis ve bekçilerin, sarsıntı sonrası yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin korkuyla kaçıştığı, polislerin "Evlerden uzaklaş" çağrısı yaptığı ve "Çok fena deprem oldu" denildiği yer alıyor. Öte yandan, bölgede yıkılan binaların olduğu ve görevli polisler ile bekçilerin depremi yara almadan atlattığı öğrenildi.

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